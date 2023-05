In Neuhof erlernt: Konflikte lösen, Mobbing stoppen

Neuhof. Selbstbehauptungskurs für Schulkinder des DRK Kindergarten Neuhof geht in die vierte Runde. So lernen die Kinder Konflikte zu lösen.

In dem Selbstbehauptungskurs für die Schulkinder 2023 des DRK Kindergarten Neuhof vermittelte Yvonne Hebestreit, Trainerin für Selbstbehauptung und Resilienz, wie Kinder starke Persönlichkeiten werden. Das Kindergarten Team war nach einer ersten Demonstration von Inhalt und Durchführung der Lerneinheit in 2020 so begeistert, das dieses Angebot jährlich für seine Kinder wieder in Anspruch genommen wird.

Besonderes Trainingsmodell genutzt

Auch in diesem Jahr ließen sich die Vorschulkinder des DRK Kindergarten auf die spannende „Reise“ der Resilienz ein. Das altersgemäße und präventive Trainingsmodell vermittelte den Jungen und Mädchen der Vorschulgruppe an vier Vormittagen auf spielerische Art und Weise, wie sie sich den resultierenden Herausforderungen des bevorstehenden Schulalltages stellen können. Alltagskonflikte sind in der Schulgemeinschaft vorprogrammiert und manches Kind ist damit überfordert.

Um diesem Wandel vorzubeugen sollten die Schulstarter befähigt werden, Stärke zu zeigen und sich mental zu behaupten, alles ohne Gewalt. Rollenspiele und Kommunikationsübungen machten die Kinder und auch die Gruppe aufmerksamer für das Wesentliche.

Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt

Mit viel Spaß an den verschiedenen Übungen erlangten sie Mut, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit und Stärke. Alltagskonflikte und soziales Miteinander erforderten das Entwickeln eigener Lösungsstrategien. Sie waren praxisnah und die Kinder fühlten sich ernst genommen.

Zudem entwickelten sie durch die gemeinsame Auseinandersetzung ein positives Selbstwertgefühl. Jungen und Mädchen der Gruppe nahmen dabei viel über die eigenen Stärken mit nach Hause.

Außerdem ging das Programm auf das seelische Wohlbefinden der Kinder ein, indem kleinere Entspannungssequenzen zum Einsatz kamen, in denen die Gruppe auch mal „abschalten“ konnte.

