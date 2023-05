Gute Gedanken mit Margot Käßmann: Die Kreuzgangkonzerte starten

Walkenried. Die neue Saison der Kreuzgangkonzerte in Walkenried beginnt am 14. Mai mit einer Konzert-Meditation. Karten sind hier erhältlich

Im Mai beginnt die neue Saison der Walkenrieder Kreuzgangkonzerte. Drei Veranstaltungen finden dann im doppelschiffigen Kreuzgang statt. Den Auftakt macht am 14. Mai Margot Käßmann mit einer Konzert-Meditation zum Thema „Sehnsucht nach Leben“. Die engagierte Theologin spricht über grundlegende Sehnsüchte des Menschen, z. B. nach Liebe, Geborgenheit, Freiheit und Frieden. Sie schaut auf das tiefe Verlangen nach einem Neuanfang und den Wunsch, „dass Gott uns einen Engel schickt, und unseren Wunsch inmitten des Trubels Zeiten der Stille und Oasen des Lebens zu finden. Wir sehnen uns nach Trost, wenn wir trauern, und nach einem Gott, der uns hält, wenn wir fallen“, sagt sie. Musikalisch begleitet wird sie von dem bekannten Blockflötisten Hans-Jürgen Hufeisen. Hufeisen ist Spezialist dafür, spirituelle Texte empathisch zu untermalen und dabei ihre Wirkung zu vertiefen. So war er zuletzt mit Anselm Grün bei den Kreuzgangkonzerten zu Gast. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.

An Himmelfahrt ist das Kronenquartett Dresden zu Gast. Die vier exzellenten Musikerinnen und Musiker präsentieren klassische Streichquartette von Mozart, Verdi und Mendelssohn Bartholdy. Alle vier sind begeisterte Kammermusiker, die die Zeit der Pandemie genutzt haben, um einen ganz eigenen Zugang zu bekannten Werken zu finden und diese neu klingen zu lassen, so dass auch versierte Liebhaber dieser Gattung aufmerken werden. Beginn ist ebenfalls um 18 Uhr.

Ring der Nibelungen in Kurzform erleben

Wer bisher nicht dazu gekommen ist, Wagners Ring an vier Abenden und in insgesamt über 16 Stunden komplett zu erleben, sollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, das am 20. Mai um 20 Uhr mit dem Blechbläserquintett Weimar Brass binnen zwei Stunden nachzuholen. Unter dem Titel „Wagners Ring in Concert – der Ring des Nibelungen ohne Pauken aber mit Trompeten“ präsentieren die Musikerinnen und Musiker einen Parforceritt durch die monumentale Komposition. Damit dabei die Inhalte nicht zu kurz kommen, erläutert Schauspieler Markus Fennert den Gang der Geschichte und gibt eine Einführung in Wagners Version des Sagenzyklus‘. Natürlich ist das Konzert auch für alle Wagner-Begeisterten geeignet, die ihre Lieblingsstücke aus dem Meisterwerk als „Best of“ erleben wollen.

Auch im Juni stehen drei Veranstaltungen auf dem Programm, im Juli folgen vier Konzerte, davon drei Open Air im Kreuzgarten.

Weitere Informationen und Ticketshop unter www.walkenrieder-kreuzgangkonzerte.de.

