Bad Sachsa/Walkenried. Fahrrad fahren für das Klima: Südharzer Kommunen beteiligen sich an der Kampagne. Interessierte jeden Alters können sich hier ab sofort anmelden.

Stadtradeln im Südharz Premiere: Stadtradeln findet in Bad Sachsa und Walkenried statt

Grenzen überwinden am Radweg zwischen Walkenried und Ellrich

Besondere Premiere im Südharz: In diesem Jahr nehmen die Stadt Bad Sachsa und die Gemeinde Walkenried vom 4. bis zum 24. Juni erstmalig an der Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnisses teil. Dabei geht es um die Stärkung des Radverkehrs als klimafreundliche Mobilitätsform – und natürlich den Spaß am gemeinsamen Radfahren.

Jeder kann mitmachen

Alle, die in der Stadt Bad Sachsa oder der Gemeinde Walkenried wohnen, arbeiten, zur Schule bzw. in den Kindergarten gehen oder einem Verein angehören, können sich bis einschließlich 4. Juni unter https://www.stadtradeln.de/bad-sachsa bzw. https://www.stadtradeln.de/walkenried anmelden, ein Team gründen oder einem Team beitreten, um innerhalb der drei Wochen möglichst viele Kilometer für Bad Sachsa bzw. Walkenried zu sammeln.

Der Zeitraum ist zwischen Bad Sachsa und Walkenried abgestimmt, sodass beide Kommunen gemeinsam radeln. Auch ist ein gemeinsames Radeln mit der benachbarten Stadt Ellrich im Landkreis Nordhausen geplant, mit der man über das Grüne Band verbunden ist – denn auch einige Pendler fahren täglich von Ellrich nach Walkenried bzw. Bad Sachsa.

Aktion gibt es seit dem Jahr 2008

Insgesamt beteiligen sich in diesem Jahr rund 2.600 Kommunen an der Aktion, bei der bereits seit dem Jahr 2008 Kommunalpolitiker*innen und Bürger*innen für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale treten.

Die Bürgermeister der beiden Kommunen, Daniel Quade und Lars Deiters, hoffen auf eine rege Beteiligung beim Stadtradeln, um aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung zu setzen. „Ob zur Schule, zur Arbeit, zum Einkaufen, als Sport oder einfach aus Spaß – gut für die Gesundheit ist es immer“, erklären sie.

Drei Wochen lang zählen die Radel-Begeisterten aus Bad Sachsa und Walkenried dann täglich ihre gefahrenen Kilometer. Die drei besten Teams erhalten ein attraktives Preisgeld, für die fünf besten Einzelfahrer*innen erfolgt die Prämierung in Form eines lokalen Einkaufsgutscheins.

Weitere Informationen

Weiterführende Informationen sind auf den Webseiten der beiden Kommunen zu finden. Weitere Details werden zeitnah geteilt. Gern können sich Interessierte bei Fragen zur Anmeldung oder zum Stadtradeln allgemein auch an die Klimaschutzmanagerin für Bad Sachsa und Walkenried, Jean Knödel-Keane, wenden.

Sie ist unter Telefon 0171-2166724, E-Mail: jean.knoedel-keane@bad-sachsa.de oder klimaschutz@walkenried.de für alle Interessierten erreichbar.

