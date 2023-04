Jugendwehr Walkenried: Die Retter von morgen kennenlernen

Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes eine starke Truppe – und die Zukunft des Brandschutzes in der Gemeinde Walkenried: 39 Jugendliche aus Walkenried, Wieda und Zorge sind insgesamt aktuell in den Jugendwehren der Kommune tätig.

Was genau diese leisten, davon können sich alle Interessierten am Montag, dem 1. Mai, überzeugen. Ab 11 Uhr findet dann am Feuerwehrhaus im Unterkloster in Walkenried der Tag der offenen Tür der Jugendfeuerwehr Walkenried statt. Unter anderem können sich die Gäste auch Vorführungen der Jugendlichen freuen.

Aber es wird auch Spiele für Kinder geben, eine Fahrzeugschau der Einsatzfahrzeuge sowie Spezialitäten vom Grill und ein großes Kuchenbuffet. Musikalisch umrahmt wir die Aktion vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr des Klosterortes.