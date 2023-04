In Bad Sachsa: Anhänger vom Hof gestohlen, Zeugen gesucht

Bad Sachsa. Unbekannte haben von einem Grundstück in der Wiedaer Straße in Bad Sachsa einen Anhänger gestohlen. Zeugen können sich hier melden.

Zeugen zu einem dreisten Diebstahl in Bad Sachsa sucht die Polizei. Vom hinteren Bereich eines Grundstücks in der Wiedaer Straße in der Uffestadt haben Unbekannte in der Nacht zum 19. April einen Kfz-Anhänger mit OHA-Kennzeichen gestohlen. Der Zeitwert des Hängers der Marke „Saris“, Typ HN A 14, wird auf rund 800 Euro geschätzt.

„Das Grundstücks- bzw. Hoftor ist zur Kyffhäuserstraße hin gelegen“, heißt es weiter in der Mitteilung der Polizei.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen nimmt die Polizeistation Bad Sachsa unter Telefon 05523/952790 entgegen.