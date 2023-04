Zorge verwandelt sich wieder in einen übergroßen Flohmarkt

Auch im Kurpark stellten Aussteller ihre Waren bei der Premiere des Dorfflohmarktes in Zorge ihre Waren aus. Die Aktion lockte viele Gäste an.

Die Ortsdurchfahrt in Zorge – sie verwandelt sich am Montag, 1. Mai, zu einer übergroßen Trödel- und Händlermeile. Von 8 bis 16 Uhr lädt der Verein Dorfgemeinschaft Zorge zur zweiten Auflage des Dorfflohmarkt ein. Der Veranstaltungsbereich erstreckt sich vom Parkplatz Hammerschmiede/der Straße Elsbach bis zur Kreuzung Hohegeißer Straße/Braunlager Straße.

Das Team vom Förderverein hofft dabei auf eine ähnlich gute Resonanz und äußere Rahmenbedingungen wie bei der Premiere im Jahr 2021. Bei bestem Sommerwetter zogen Scharen an Schnäppchensuchern und Trödelliebhabern durch den kleinen Südharzer Ort. Aber nicht nur das: Am Ende war gefühlt das ganze Dorf auf den Beinen, um sich in damals in der von der Corona-Pandemie geprägten Zeit, beim Klönen mit Familie, Freunden und Bekannten eine kleine Auszeit zu nehmen. Am Ende wurde es so voll, dass Pkw nur noch mühsam ihren Weg durch den Ort bei der Suche nach einem Parkplatz bahnen konnten.

Bildergalerie- 1. Dorfflohmarkt in Zorge Bildergalerie- 1. Dorfflohmarkt in Zorge Die Premiere ist gelungen: der 1. Dorfflohmarkt in Zorge zieht viele Gäste an. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bereits am Tag der Premiere stand für die Ausrichter fest, dass es eine Wiederholung geben soll – und diese findet am 1. Mai statt. Anmeldungen für den Dorfflohmarkt können noch per E-Mail unterdorfgemeinschaft-zorge@outlook.com oder direkt bei Henrik Behrens, Hohegeißer Straße 7, sowie Ohana Bed and Breakfast, Wilhelmsplatz 11, in Zorge erfolgen. Die Organisatoren hoffen auf viele Aussteller und Besucher und betonen, dass auch für leckere Verpflegung an dem Aktionstag gesorgt sein wird.

