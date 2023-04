Feuer in Bad Sachsa: Brennende Mülltonne löst Einsatz aus

Bad Sachsa. Die Feuerwehr war am Dienstagabend in Bad Sachsa im Südharz im Einsatz. Der Bericht: Das ist passiert.

Die Feuerwehren Bad Sachsa und Neuhof wurden am Dienstag um etwa 17.30 Uhr in die Pfaffenwiese nach Bad Sachsa alarmiert. Hier sollte eine Garage brennen, das Feuer drohe auf das Wohnhaus überzuspringen, so die Meldung der Leitstelle in Göttingen.

Durch aufmerksame Nachbarn konnte das Feuer jedoch rechtzeitig entdeckt und erste Maßnahmen eingeleitet werden, berichtet die Stadtfeuerwehr Bad Sachsa in einer Pressemitteilung weiter. Demnach brannte eine Mülltonne in einem Holzunterstand an einer Fassade.

36 Feuerwehrleute in Bad Sachsa im Einsatz

Durch das schnelle Eingreifen eines Trupps unter Atemschutz konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Für die Nachlöscharbeiten wurde zusätzlich eine Wärmebildkamera eingesetzt. Nach circa 45 Minuten konnten die Kräfte wieder einrücken und den Einsatz beenden.

Insgesamt 36 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bad Sachsa und Neuhof waren zusammen mit einem Rettungswagen des ASB Bad Sachsa und einem Streifenwagen der Polizei Bad Lauterberg im Einsatz, so die Feuerwehr abschließend.

