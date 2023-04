Mehrere Autos zerkratzt: Beschädigungs-Serie in Bad Sachsa

Drei geparkte Autos sind in der Marktstraße in Bad Sachsa zerkratzt worden (Symbolfoto).

In der Marktstraße in Bad Sachsa haben Unbekannte zwischen Samstag und Sonntag drei geparkte Autos mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. Das berichtet die Polizei Göttingen. Von den Tätern fehlt demnach jede Spur. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Mehrere tausend Euro Schaden in Bad Sachsa

Die Taten ereigneten sich laut Polizei zwischen 18.30 und 12.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 57. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen wurden bei den sinnlosen Beschädigungen an den in einer Parkbucht geparkten Pkw die Motorhauben eines Opel Zafira, eines VW Golf sowie eines VW Caddy durch tiefe Kratzer in der Lackierung beschädigt.

Die Polizeistation Bad Sachsa bittet Zeugen oder andere Personen, die sachdienliche Hinweise auf die Verursacher geben können, sich unter Telefon 05523/95279-0 zu melden.

