„Frühlingsgefühle“: Klassischer Liederabend in Bad Sachsa

Bad Sachsa. Die Geschwister Annick und Julian Mörth geben am 23. April im Lutherhaus in Bad Sachsa ein Konzert

Am Sonntag, dem 23. April, findet um 17 Uhr ein Liederabend im Lutherhaus Bad Sachsa statt. Gemeinsame Veranstalter sind die Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Nikolai und die Singakademie Harz.

Die im letzten Jahr gefeierte Sopranistin Annick Mörth aus Ludwigshafen wird diesmal nicht in My Fair Lady als „Eliza Doolittle“ glänzen, sondern gemeinsam mit ihrem Bruder Julian Mörth einen klassischen Liederabend mit dem zur Jahreszeit passenden Titel „Frühlingsgefühle“ gestalten.

Dabei stehen Werke von namhaften Komponisten wie Franz Schuberts „Frühlingsglaube“, Claude Debussys „Voici que le printemps“ oder Richard Strauss‘ „Ich wollt ein Sträußlein binden“ im Vordergrund. Nicht ganz so bekannt ist der „Sommerlieder-Zyklus“ nach Gedichten unter andern von August H. Hoffmann von Fallersleben, Theodor Storm und Heinrich Heine.

Julian Mörth. Foto: AARON CAWLEY

Komponist ist Julian Mörth, der neben seiner Pianisten-Laufbahn an der Johannes-Gutenberg-Universität auch Komposition bei Professor Gerhard Fischer-Münster, Klarinette und Gesang studiert hat. Seine Werke sind in den USA, Mexico, England und Kroatien uraufgeführt worden.

Seine Schwester Annick Mörth, die junge Solistin des Abends, erhielt ersten Gesangsunterricht bei Joachim Keuper im Peter-Cornelius-Konservatorium Mainz. Nach ihrem Abitur studierte sie im Hauptfach Gesang an der Musikhochschule in Mannheim bei Prof. Timothy Sharp. In Opernrollen wie bei Henry Purcells „Dido and Aeneas“ oder dem Oratorium „Annelies“ von James Whitbourne trat sie erstmals vor Publikum auf. An der Oper Wiesbaden ist sie im Extra-Opernchor an der Aufarbeitung der Oper „Babylon“ von Jörg Widmann beteiligt. Annick Mörth gehört mit ihrem betörend-weichen Timbre zu den derzeit gefragten jungen deutschen Nachwuchssängerinnen.

Der Eintritt kostet 12 Euro. Ermäßigt 10 Euro für Mitglieder der Singakademie Harz und Gästekarteninhaber. Auszubildende, Studenten, Jugendliche und Kinder ab 14 Jahren kommen für 5 Euro in dieses Konzert.

http://Textbaustein-Anmeldung_zum_Osterode-Newsletter{esc#237505283}[textmodule]