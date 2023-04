Weiße Tauben symbolisieren den Frieden. Daher werden weiße Tauben auch am „Tag für den Frieden“ in Walkenried aufsteigen.

Walkenried. „Tag für den Frieden“, am 7. Mai in Walkenried, schlägt Brücke zwischen gestern und heute: Zeitweise 1.000 Flüchtlinge und Vertriebene in Walkenried