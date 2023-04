Befreiung der Mittelbau-Lager vor 78 Jahren

Nüxei/Nordhausen. In Nordhausen und Nüxei finden am 17. und 18. April Gedenkveranstaltungen statt

78 Jahre – So lange ist es her, dass der Zweite Weltkrieg ein Ende fand. Gleich zwei Veranstaltungen zum Gedenken an diesen Anlass finden in der kommenden Woche statt, gibt die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora in entsprechenden Pressemitteilungen bekannt. So wird am 18. April um 15 Uhr in einer Gedenkveranstaltung der Befreiung der Mittelbau-Lager am ehemaligen Standort des KZ-Außenlagers Nüxei in Bad Sachsa gedacht. Eine Gedenkveranstaltung in Nordhausen findet am Tag davor, am 17. April um 11 Uhr statt.

Am 11. April 1945 wurde das KZ Mittelbau-Dora durch US-amerikanische Truppen befreit. Weil das Datum in diesem Jahr jedoch mit dem jüdischen Fest Pessach zusammenfiel, wurden die Veranstaltungen auf die kommende Woche verlegt.

Drei Zeitzeugen werden erwartet

Auch 2022 wurden anlässlich des Jahrestags der Befreiung des KZ Mittelbau-Dora Kränze niedergelegt. Foto: KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora

Am 17. April um 11 Uhr beginnt der Gedenktag in Nordhausen in der rekonstruierten Unterkunftsbaracke der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora. Anschließend soll auf dem Krematoriumsvorplatz ein Kranz niedergelegt werden. Nach einer Begrüßung durch den Leiter der Gedenkstätte, Dr. Karsten Uhl, wird Staatsminister Carsten Schneider, Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland, ein Grußwort sprechen. Danach werden Birgit Pommer, Präsidentin des Thüringer Landtags, und Petra Rosenberg, Vorsitzende des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg, Gedenkreden halten. Ihre Teilnahme haben auch der Ministerpräsident Thüringens, Bodo Ramelow, und weitere zugesagt.

Zur Gedenkveranstaltung werden außerdem drei Überlebende des Konzentrationslagers Mittelbau-Dora erwartet: Jerry Wartski, Albrecht Weinberg und Itzhak Dove. Jerry Wartski wurde 1930 in Polen in eine jüdische Familie geboren. Er und seine Familie wurden 1944 vom Ghetto Litzmannstadt, wo sie seit 1942 hatten leben müssen, ins KZ Auschwitz deportiert. Seine Mutter wurde in den dortigen Gaskammern ermordet. Er, sein Bruder und sein Vater mussten Zwangsarbeit leisten. Per Räumungstransport kamen sie im Januar 1945 ins Außenlager Boelcke-Kaserne des KZ Mittelbau-Dora nach Nordhausen. Sein Vater verhungerte dort. Die Brüder hingegen erlebten am 11. April die Befreiung durch die Amerikaner. Nach dem Krieg wanderte Jerry Wartski in die USA aus. Während seines Besuchs wird Jerry Wartski eine Gedenktafel für seinen Vater im ehemaligen Krematorium einweihen.

Rund 20.000 Menschen starben

Albrecht Weinberg wurde 1925 in Ostfriesland ebenfalls in eine jüdische Familie geboren. Im April 1943 wurde er ins KZ Auschwitz deportiert, wo er Zwangsarbeit leisten musste. Seine Eltern wurden in Auschwitz ermordet. Ein Räumungstransport brachte Albrecht Weinberg im Januar 1945 ins KZ Mittelbau-Dora. Als dieses wiederum im April 1945 geräumt wurde, überführte die SS ihn ins KZ Bergen-Belsen, wo er am 15. April 1945 seine Befreiung erlebte. 1947 wanderte er mit seiner Schwester Friedel, die ebenfalls die Konzentrationslager überlebt hatte, in die Vereinigten Staaten aus. 2011 kehrten die Geschwister nach Ostfriesland zurück.

Albrecht Weinberg engagiert sich dort unermüdlich für die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit und führt regelmäßig Gespräche mit Schulklassen.

Itzhak Dove wurde 1928 in eine jüdische Familie in einem heute rumänischen Teil Ungarns geboren. Er wurde im Mai 1944 ins KZ Auschwitz deportiert und von dort noch im selben Monat mit einer Gruppe von 300 ungarischen Juden ins Volkswagenwerk Fallersleben weiterverschleppt. Nach der Bombardierung des Volkswagenwerkes im Juni erfolgte ihre Verlegung in das Außenlager Tiercelet des KZ Natzweiler-Struthof in Lothringen. Als dieses Lager im September geräumt wurde, brachte die SS die jüdischen Häftlinge ins KZ Mittelbau-Dora. Im April 1945 kam Itzhak Dove im Zuge der Räumung des KZ Mittelbau-Dora in das KZ Bergen-Belsen, welches am 15. April von britischen Truppen befreit wurde. Er wanderte über Schweden nach Israel aus und lebt heute in Haifa.

Gegründet wurde „Dora“ als Außenlager des KZ Buchenwald im Sommer 1943 mit der Verlagerung der Raketenproduktion in vor Luftangriffen geschützte Stollenanlagen bei Nordhausen. Die Häftlinge mussten vor allem beim Ausbau der nötigen unterirdischen Produktionsstätten Zwangsarbeit leisten. Zu ihrer Unterbringung richtete die SS neue KZ-Außenlager in der Nähe der verschiedenen Projekte ein, die im Herbst 1944 mit dem Lager Dora zum nunmehr selbstständigen KZ Mittelbau zusammengefasst wurden. Dieses erstreckte sich am Ende mit fast 40 Lagern über den gesamten Harz. Insgesamt durchliefen dieses Lagersystem mehr als 60.000 Menschen aus fast allen Ländern Europas, vor allem aus der Sowjetunion, Polen und Frankreich. Mindestens 20.000 von ihnen überlebten nicht.

Tafeln werden aufgestellt

Die Gedenkveranstaltung in Nüxei beginnt am 18. April um 15 Uhr und ist eine Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaf Spurensuche im Südharz sowie dem Förderverein Deutsches Gipsmuseum und Karstwanderweg, teilt die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora mit. Die Ehrenamtlichen dieser Organisationen haben in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Göttingen Informationstafeln zum Außenlager Nüxei und der KZ-Zwangsarbeit für das Bauprojekt Helmetalbahn erarbeitet, die bei diesem Anlass der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Der Leiter der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora, PD Dr. Karsten Uhl, wird eine Gedenkrede halten.

Das Außenlager Nüxei mit seinen durchschnittlich 300 Häftlingen war eines von sechs Lagern der SS-Baubrigaden III und IV. Die Häftlinge dieser Brigaden mussten die Helmetalbahn bauen, welche als Umgehungsbahn die von der Rüstungsindustrie viel genutzte Bahnstrecke Nordhausen-Ellrich-Osterhagen entlasten sollte.

Die Arbeitsbedingungen waren überaus hart: Rodungen und Dammschüttungen erfolgten in Handarbeit, Erdbewegungen wurden mit Schubkarren und Schaufeln vorgenommen. Die Helmetalbahn konnte vor Kriegsende nicht mehr in Betrieb genommen werden. Da sie entlang der Zonengrenze verlief, wurde sie nach dem Krieg abgebaut.