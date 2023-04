Verkehrsunfall in Walkenried: Rettungshelikopter im Einsatz

Walkenried. Bei einem Unfall in Walkenried am Freizeitzentrum ist ein Radfahrer schwer verletzt worden – ein Hubschrauber bachte ihn in ein Krankenhaus.

Der Radfahrer wurde bei dem Unfall in Walkenried augenscheinlich schwer verletzt und musste mit dem Rettungshelikopter in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden.

In Walkenried ist es am Gründonnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 17 Uhr stieß ein Autofahrer auf der Wiedaer Straße (L 601) dabei mit einem Radfahrer auf Höhe des Freizeitzentrums Walkenried zusammen. Das bestätigt die Polizei in Bad Lauterberg am Donnerstagabend. Der Radfahrer wurde dabei augenscheinlich so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste.

Die L 601 musste für die Dauer des Rettungseinsatzes für etwa eine Stunde gesperrt werden. Foto: Kevin Kulke / HK

Zusammenstoß in Walkenried

Im Zuge der Rettungsmaßnahmen waren zwei Krankenwagen und mindestens zwei Streifenwagen der Polizei und ein Hubschrauber im Einsatz. Die Polizei sperrte die Straße ab dem Freizeitzentrum Walkenried für etwa eine Stunde. Eine Umleitung erfolgte durch das Wohngebiet über die Nordhäuser Straße. Bei der Landung und Start des Helikopters kam zu kleineren Verzögerungen, da der Verkehr aus Sicherheitsgründen gestoppt werden musste.

