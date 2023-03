Premiere im Südharz: Offenes Backen im Backhaus in Neuhof

Neuhof. An Gründonnerstag, 6. April, können Interessierte ihre eigenen Brote in Neuhof backen – allerdings nur mit vorheriger Anmeldung.

Ob Bauern- oder Mischbrot: Backwaren made in Neuhof sind ein Verkaufsschlager und Alleinstellungsmerkmal im Südharz. Passend zum Osterfest bietet das Team vom Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof, das das Backhaus im Ort betreibt, Einwohnern und anderen Interessierten eine Premiere: An Gründonnerstag, 6. April, lädt man zum ersten offenen Backen ein.

Hinweise für Backinteressenten

Was dahinter steckt, ist einfach erklärt: Wer möchte, kann am Gründonnerstag seinen eigenen, zu Hause vorbereiten Brotteig, zum Backen ins Backhaus bringen.

Lesen Sie auch: Personensuche im Südharz: Feuerwehr Bad Sachsa im Einsatz

Welches Brot es sein soll, liegt ganz im Ermessen des Einzelnen. Vorgabe ist lediglich, dass der Brotteig in einer (gekennzeichneten) Kastenform ins Backhaus gebracht wird. Die Form sollte etwa 30 Zentimeter lang sein (oberer Rand) und der Teig etwa 1 Kilogramm wiegen. Ob Roggen-, Weizen- oder Dinkelbrote bzw. Mischbrote, ob mit Hefe oder Sauerteig getrieben – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Unentschlossene finden auf der Homepage des Vereins – https://www.neuhof-suedharz.de/ – ein einfaches Rezept.

Brote können auch bestellt werden

An diesem ersten offenen Backtag in Neuhof wird das Brot um 15 Uhr in den Ofen „eingeschossen“, muss also bis spätestens 14.45 Uhr abgeliefert werden. Eine Stunde später kann man es wieder abholen.

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege stellt erstmals offiziell das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor. Foto: Thorsten Berthold

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK



Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege stellt erstmals offiziell das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor. Foto: Thorsten Berthold



Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK



Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK



Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK



Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK



Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Einweihung Backhaus und Köhlerhütte in Neuhof Der Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof stellt bei einem kleinen Fest das neue Backhaus und die Köhlerhütte der Öffentlichkeit vor - und veranstaltet gleichzeitig wieder einen historischen Gipsbrand. Foto: Thorsten Berthold / HK

Aber das Backteam wird auch an diesem Tag wieder Brot backen und abgeben. „Es stehen Sauerteig-, Körner- und Roggenbrot zur Auswahl. Auch diese können am 6. April ab 16 Uhr am Backhaus abgeholt werden“, erklärt der Fördervereinsvorsitzende Klaus Liebing.

Lesen Sie auch: Ziel erreicht: Bad Sachsaer putzen Bad Sachsa heraus

Anmeldungen von Personen, die am offenen Backen teilnehmen möchten, oder aber Brote vom Förderverein erhalten möchten, sind bis Montag, 3. April, notwendig. Diese können bei Klaus Liebing unter Telefon 05525-999972 erfolgen.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!