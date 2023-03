Klage: Bundesgericht gibt Bad Sachsas Ex-Bürgermeisterin Recht

Der seit vielen Jahren schwelende Rechtsstreit um Nebeneinkünfte zwischen der früheren Bürgermeisterin Helene Hofmann und der Stadtverwaltung Bad Sachsa ist endgültig abgeschlossen. Hofmann hatte sich gegen einen Bescheid der Stadt zur Wehr gesetzt, in dem sie zur Rückzahlung von Einkünften aufgefordert wurde, die sie für ihre einstigen Tätigkeiten im Aufsichtsrat der Stadtwerke, der Bädergesellschaft, der Wasserversorgung Südharz und der Wirtschaftsbetriebe erhalten hatte.

Oberverwaltungsgericht kippt Urteil aus Göttingen

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg hatte im Jahr 2021 im Berufungsverfahren die Rechtsauffassung von Helene Hofmann als Klägerin bestätigt, dass deren Einkünfte aus Aufsichtsratstätigkeiten als Nebeneinkünfte anzusehen sind und nicht an die Stadt Bad Sachsa abzuführen waren.

Der bereits Ende des Jahres 2015 ergangene Leistungsbescheid der Stadt Bad Sachsa und die darin enthaltene Zahlungsaufforderung an Hofmann war somit „in vollem Umfang“, so heißt es im Urteil, rechtswidrig. Er verletzte die Rechte der Klägerin und musste aufgehoben werden. Eine Revision gegen dieses Urteil hatte das OVG nicht zugelassen.

Unterschiedliche Bewertungen

Die Lüneburger Richter änderten damit eine getroffene Entscheidung des Verwaltungsgerichts Göttingen ab. Dieses hatte im Juni 2017 noch die Klage der Ex-Bürgermeisterin abgewiesen. Die Göttinger Richter waren damals der Auffassung, dass die Aufsichtsratstätigkeiten zu den hauptamtlichen Aufgaben des Bürgermeisteramtes gehörten. Somit seien die Einnahmen aus diesen Tätigkeiten an die Kommune abzuführen

Die durch die Stadtverwaltung Bad Sachsa eingelegte Beschwerde gegen das Urteil des OVG wies das Bundesverwaltungsgericht im Jahr 2022 zurück. Die Klage von Helene Hofmann gegen die Zahlungsaufforderung der Stadt Bad Sachsa hatte somit Erfolg. Im Urteil des OVG wurden der Stadt Bad Sachsa auch die Verfahrenskosten auferlegt.

Kommune hat Kosten erstattet

Erst in diesem Jahr sind die entsprechenden Kostenfestsetzungsbeschlüsse des Verwaltungsgerichts Göttingen und des Oberverwaltungsgerichtes Lüneburg an die Stadt Bad Sachsa ergangen, wie Helene Hofmann und auch die Stadtverwaltung in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilen. Zwischenzeitlich hat die Kommune alles beglichen.

Damit können beide Seiten die umfangreiche Akte in diesem mehrjährigen Rechtsstreit, der durchaus grundsätzliche verwaltungsrechtliche Bedeutung hat, endgültig schließen.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!