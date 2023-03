Schnupperprogramm: OBS Bad Sachsa empfängt Viertklässler

Voller Spannung und Erwartung an den künftigen Unterricht haben zahlreiche Viertklässler trotz überraschendem Wintereinbruch in der vergangenen Woche die OBS Bad Sachsa besucht. Begleitet wurden sie von ihren Eltern, die der Schulleiter Thomas Koch begrüßte.

Geboten wurde ein buntes Programm. Auf der Bühne präsentierten sich die AGs Theater, Tanz und Technik mit dem Stück „Aschenputtel mal anders“ unter der Leitung der Pädagoginnen Susanne Abend und Anja Wachsmann. Vielfältig ging es anschließend weiter, denn Thomas Koch lud alle Eltern in den Großgruppenraum ein, wo er die Bildungsangebote im offenen Ganztag, aber auch verschiedene Konzepte, außerschulische Partner sowie die Berufswahlvorbereitung erläuterte. Ein Schwerpunkt war dabei die Vorstellung der digitalen Ausstattung der Schule und die damit verbundenen neuen Möglichkeiten zur Unterrichtsgestaltung.

Frederik Wagener neuer Konrektor

Des Weiteren stellte sich Frederik Wagener als neuer Konrektor der OBS Bad Sachsa vor und präsentierte die Vorteile der Einführung des digitalen Klassenbuchs. Den Eltern garantierte er zudem eine gute Essensversorgung an der OBS. Danach beantwortete die Schulleitung Fragen der Eltern.

Währenddessen machten sich die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Fachlehrerinnen und Fachlehrern auf den Weg, um das Schulgebäude sowie digitale Unterrichtsmethoden zu erkunden.

Spannende Experimente und leckeres Essen

In den Fachräumen warteten Experimente, Erkundungen im Biologieraum sowie Sportspiele in der Turnhalle. Anschließend bereiteten die Kinder gemeinsam mit älteren Schülerinnen und Schülern in der Schulküche Quesadillas zu. Gegessen wurde dann zusammen im angrenzenden Speiseraum. „Am Ende war für alle dieser so wichtige Abend zum Kennenlernen der OBS ein voller Erfolg“, so die OBS Bad Sachsa.

