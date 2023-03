In Bad Sachsa: Hip Hop tanzen, Selbstbewusstsein stärken

Freie Plätze waren Mangelware: Restlos gefüllt war die Turnhalle der Grundschule Bad Sachsa. Stolze Eltern bewunderten die Tanzkünste ihrer Kinder, die wiederum sichtlich Spaß an der Vorführung hatten. Die Grundschule Bad Sachsa nimmt schon seit einiger Zeit am niedersachsenweiten Projekt „Bewegte Schule“ teil, doch noch nie wurde der Name so dermaßen mit Leben erfüllt wie in der Projektwoche.

Passende Unterstützung erhielten Schüler wie Lehrer dabei von den Profis der Tanzschule Dance United aus Kassel. Von diesen wurden die Mädchen und Jungen in die Feinheiten des Hip Hop-Tanzes eingeführt, wobei stets auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen wurde.

Alle einbinden

„Nicht jeder hat großes Rhythmusgefühl, aber das Team aus Kassel schaffte es wirklich jeden einzubinden in die Show, die über die Woche verteilt, vorbereitet wurde“, erklärt Grundschulleiterin Nicole Goldhorn. Wie die Kinder ist auch sie selbst und ihre Kollegin Laura Bernhardt begeistert von der Aktion. „Als Lehrer musst du dann auch einmal lernen loszulassen, was nicht einfach ist, aber es hat sich gelohnt“, erklärt die Klassenlehrerin der 1B.

Ohnehin: Was vermeintlich einfach nur nach Spaß aussieht, erfüllt für die Mitglieder vom Kollegium eine weit größere Bedeutung. Nicht nur werde der Fokus auf die Bewegung der Kinder gelenkt, sondern auch besonders das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt, wie auch das Selbstbewusstsein. „Jeder konnte seinen Beitrag leisten, das war wirklich schön“, betonen Goldhorn und Bernhardt unisono. Es wurde aber nicht nur getanzt im Rahmen der Woche.

Von Aktion begeistert

Auch die passende Dekoration wurde von den Kindern erarbeitet und damit die gesamte Grundschule geschmückt. Auch wichtig für beide in der Bewertung: Auch das Kollegium ist von der Aktion begeistert. „Kinder wie Lehrer haben bereits gefragt, ob wir die Aktion nächstes Jahr wiederholen“, sagt Nicole Goldhorn. Selbst benachbarte Schulen haben von dem Erfolg gehört und planen jetzt eine solche Aktion.

Ganz wichtig dabei ist aber auch, dass eine solche Veranstaltung ohne die finanzielle Unterstützung des Fördervereins der Schule nicht hätte realisiert werden können. „Wir können nur Danke sagen für die tolle Unterstützung“, betont die Rektorin. Aber nicht nur das: Am Abschlusstag der Projektwoche bot das Team vom Förderverein auch Kaffee und Kuchen gegen Spenden an.