Walkenried Consort kehrt zurück

Das Walkenried Consort kehrt nach dem Gottesdienst an Neujahr nun zurück in seine musikalische Heimat. Unter dem Vers „Ich habe die Welt überwunden“ gestaltet das junge Ensemble das diesjährige Osterfest in der Kirchengemeinde Walkenried musikalisch – an Karfreitag, dem 7. April um 17 Uhr im Doppelten Kreuzgang und in der Osternacht am Samstag, den 8. April, um 21 Uhr.

Die Andacht zu Karfreitag wird ganz im Zeichen der Trauermusik stehen. Durch die Förderung der Kirchenmusikstiftung Ziegler und der Kleinschmidt-Stiftung ist es möglich, das typische barocke „Trauerensemble“ aus vier Posaunen und Zink (einem historischen hohen Blechblasinstrument), sowie Streichern und Continuo zu besetzen. Auch das Walkenried Consort ist mit 14 überwiegend professionellen und oft solistisch agierenden Sängerinnen und Sängern besetzt.

Bachs Trauermotette

In dieser Konstellation wird unter anderem Johann Sebastian Bachs Trauermotette „O Jesu Christ, meins Lebens Licht“ erklingen, die aufgrund der exotischen Besetzung zwar selten aufgeführt wird, aber den bekannteren Werken Bachs in Ausdruckskraft und Emotionalität in Nichts nachsteht.

Auch die Osternacht wird die Musik des Consorts prägen. Dabei wechseln die Posaunisten entsprechend dem Anlass auf moderne Instrumente. Gemeinsam mit der Orgel wird die Auferstehung zu hören sein. Neben Choralarrangements des Komponisten Florian Daniel wird das Consort a cappella-Werke zu den traditionellen Stationen im Kreuzgang singen.

„Konzerte in Walkenried immer die schönsten“

Vor fünf Jahren wurde das Projekt Walkenried Consort gegründet, mittlerweile findet das Ensemble deutschlandweit Beachtung. Trotzdem bewahren die Sängerinnen und Sänger Walkenried, seiner Kirchengemeinde und seinem Kloster, stets einen besonderen Platz.

Der Vorsitzende und Dirigent, Dietrich Haußecker meint: „Nicht nur, weil es mein Zuhause ist, sind die Konzerte in Walkenried immer die schönsten. Man hat das Gefühl sein Publikum zu kennen.“