Seit dem 1. März kommt in Nordhausen ein Hubschrauber des Typs H135 als neuer Christoph 37 zum Einsatz. Im Bild: Notfallsanitäter Stefan Eggert und Notärztin Dr. Kirsten Reichardt

Rettungshubschrauber Glascockpit & Assistenz: Neuer Rettungshubschrauber in Nordhausen

„Christoph 37“ ist ein neuer: Seit Monatsbeginn kommt in Nordhausen ein Hubschrauber des Typs H135 zum Einsatz. Dank Glascockpit, Vier-Achsen-Autopilot und Anti-Kollisions-System sorge die Maschine für mehr Sicherheit, teilte die DRF Luftrettung am Donnerstag mit.

Die H135 ersetzt die Vorgängermaschine vom Typ EC135. Optisch ändert sich nichts: Auch die H135 wird in der vertrauten rot-weißen Lackierung am Himmel über Thüringen zu sehen sein. Ein Blick ins Cockpit zeigt allerdings den Unterschied, wie Stationsleiter Martin Wagner erläutert: „Im Gegensatz zur EC135 verfügt die H135 über ein Glascockpit, in dem die Piloten alle wichtigen Flugdaten auf großen Bildschirmen angezeigt bekommen, und einen Vier-Achsen-Autopilot, der uns Piloten im Flug entlastet.“ Das neue Anti-Kollisions-System hilft, Zusammenstöße mit anderen Luftfahrzeugen zu vermeiden.

Martin Wagner freut sich auf seinen moderneren Christoph 37, war aber auch mit dem alten Muster zufrieden: „Allein im vergangenen Jahr sind wir mit ihr 1.519 Einsätze geflogen. Die technischen Innovationen der H135 erleichtern uns Piloten die Arbeit enorm, sorgen diese doch für noch mehr Sicherheit. Und das unterstützt uns wiederum dabei, den Menschen noch besser helfen zu können.“ Die bundesweite Modernisierung der Flotte der DRF Luftrettung wird damit konsequent fortgesetzt.

Die 1992 gegründete DRF-Station befindet sich am Südharz-Klinikum. Die DRF Luftrettung führt hier die Aufgaben der Bundespolizei weiter, die vom 1992 bis 2006 für den Hubschrauberbetrieb verantwortlich war.

Zum Einsatzgebiet von Christoph 37 zählt der gesamte Harz mit dem höchsten Berg, dem Brocken. Zu den häufig angeflogenen Kliniken gehört neben dem Südharz-Klinikum selbst auch die Unikliniken in Göttingen, Jena oder Halle.