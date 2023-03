Kastrationsverordnung für Katzen soll Tierleid mindern

Diese neun Wochen alte Katzenbabys wurden in Pappkarton an einem Supermarkt-Mülleimer gefunden. Um zu verhindern, dass auch Hauskatzen sich in der freien Natur unkontrolliert vermehren, gilt in vielen Städten und Gemeinden eine Kastrationsverordnung

Seitens der Stadt Bad Sachsa wurde im vergangenen Jahr erfreulicher Weise gehandelt. Seit Jahren gibt es bereits in vielen Städten und Gemeinden die umgangssprachlich abgekürzte so genannte „Kastrationsverordnung“ für Hauskatzen. Diese forderten Tierschützer auch schon lange für die Uffestadt. Dies bedeutet verkürzt, dass der Besitzer einer freilaufenden oder freilebenden Katzen, dazu verpflichtet ist, sein Tier mit Nachweis kastrieren, kennzeichnen und registrieren zu lassen. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung droht ein Ordnungsgeldverfahren. Allein in den letzten fünf Jahren konnte der Tierschutzverein Bad Sachsa mehr als 100 Katzen, zumeist weibliche Tiere, kastrieren. Bedenkt man, dass sowohl diese als auch deren Nachwuchs sich in der Zeit weiter vermehrt hätten, könnte man, sollten alle Nachkommen überlebt haben, von etwa 1000 Katzen ausgehen, die derzeit zusätzlich im Einzugsgebiet Bad Sachsas ein elendes Dasein fristen müssten.

Kastration ist eines der Hauptanliegen der Tierschützer

Natürlich überleben nicht alle Jungtiere eines Wurfes, da Mütter beispielsweise erkrankt sind und die Erkrankung weitergegeben haben, da Muttertiere derart ausgemergelt sind und ihre Jungen nicht ernähren können, oder beispielsweise Fälle wo die Jungtiere im Mutterleib gestorben sind und tot geboren wurden. Um diesem Leid entgegen zu wirken, hatte und hat sich der Tierschutzverein Bad Sachsa die Kastration wildlebender Katzen seit vielen Jahren zu einem Hauptanliegen gemacht.

Lesen Sie auch: Flüchtlingsunterkunft in Bad Sachsa: Start ist noch unklar

Die furchtbaren Bilder, die Tierschützer immer wieder ertragen müssen, wenn es um wildlebende Katzen geht, sind aber trotzdem noch Realität. Bis auf die Knochen abgemagert, entzündete Wunden, schief verheilte Brüche die behindern und für tagtägliche Schmerzen sorgen, Erblindungen und mehr, sind Bilder, die bei tierlieben Menschen an die Substanz gehen. Die Not und das Leid der Tiere einzudämmen, ist nur möglich, wenn dauerhaft Nachwuchs vermieden und die hier wild lebenden Tiere versorgt und beobachtet werden können. Kastration bedeutet somit, weniger Tierleid.

Dem Verein sind einige Plätze bekannt, wo sich mehrere wilde oder verwilderte Tiere aufhalten, und die Gefahr besteht, dass sich diese Tiere ungehindert weiter vermehren. An diesen Plätzen werden sie, so gut wie möglich versorgt, beobachtet und mittels Lebendfallen eingefangen. Nicht einfach und oft zeitaufwendig ist dieses Habhaftwerden der Tiere, die zumeist sehr scheu, verängstigt und misstrauisch gegenüber Menschen sind. Unbeobachtet wird natürlich keine Lebendfalle aufgestellt. Sobald eine Katze eingefangen ist, geht es sofort zum Tierarzt, denn allein schon das Gefangensein ist besonderer Stress für die Tiere.

Gesundheitszustand wird untersucht

Neben der Kastration wird beim Tierarzt eine gesamte Beurteilung des Gesundheitszustandes jeder Katze vorgenommen. Parasiten werden bekämpft, gegebenenfalls Medikamente verabreicht, Wunden versorgt. Entsprechend der Witterung und des Zustandes des Tieres, wird dieses entweder noch in der Praxis weiterbehandelt oder aber, nach entsprechender Genesung, zurück in ihre gewohnte Umgebung gebracht, dies ist auch behördlich so erwünscht. Für die Zukunft hat das betreffende Tier, insofern es sich weiterhin geregelt an der Futterstelle einfindet, die Gewissheit, dass es tierliebe Menschen im Auge haben, es versorgen und handeln, wenn Auffälligkeiten da sind.

Lesen Sie auch: Rat und Verwaltung in Bad Sachsa bekennen sich zur Feuerwehr

Was nützt aber die jahrelange Kastrationsarbeit bei wildlebenden Katzen, wenn auch Hauskatzen immer wieder und in hoher Zahl für ungewollten Nachwuchs sorgen? Anhand der Zahl der Jungen, die eine Katze pro Jahr bekommen kann, ist vorprogrammiert, dass von diesen Kitten leider auch Tiere vernachlässigt werden, sich selbst überlassen, ausgesetzt – und damit erneut dazu beitragen, dass unkastrierte wildlebende Katzen da sind. Dieser Teufelskreis kann nur durch die Mitwirkung der Besitzer von Hauskatzen durchbrochen werden.

Schritt in die richtige Richtung

Mit der „Verordnung über die Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht von freilebenden und freilaufenden Katzen in der Stadt Bad Sachsa vom 17. März 2022 (Katzenschutzverordnung)“, die ausführlich im Internet unter www.bad-sachsa.com/portal/bekanntmachungen einzusehen ist, wurde ein Schritt in die richtige Richtung gemacht. Entsprechend der Verordnung sind die Halter von freilebenden und freilaufenden Katzen gefordert. Reine Hauskatzen, die tatsächlich nie ins Freie gelangen können, sind hier nicht explizit erwähnt.

Lesen Sie auch: 1.100 Bäume werden für besseres Trinkwasser gepflanzt

Allerdings ist auch für diese Tiere eine Kastration empfehlenswert. Sowohl die Eindämmung des Geschlechtstriebes einhergehend mit weniger Stress, keine Reviermarkierungen mehr, und auch die Verhinderung von Krankheiten nennen Fachleute unter anderem als gute Gründe, sein Tier kastrieren zu lassen. Bei der Katzenschutzverordnung geht es nicht darum, Katzenbesitzern willkürlich Vorschriften machen zu wollen, auch wenn ein „muss“ natürlich oft zunächst kritisch betrachtet wird. Die eigene Katze, die satt und gesund auf der Couch im Warmen liegt, verleitet vielleicht eher dazu, keine Notwendigkeit zu sehen.

Tierhalter sind oft schuldlos überfordert

Die bittere Realität ist aber, dass andere Katzen in diesem Moment furchtbar leiden. Die jahrelange Erfahrung im Verein zeigt, dass besondere Umstände Halter auch schuldlos überfordern können, sodass letztendlich nicht selten Tiere ausgesetzt wurden/werden. Im Sinne der Tiere darf das durch die städtische Verordnung nicht passieren. Natürlich stehen dem Verein nicht die finanziellen Mittel zur Verfügung, Hauskatzen kastrieren zu lassen, deren Besitzer die auf ihn zu kommenden Kosten nicht bewältigen können. Aber die „Katzenschutzverordnung“ darf sich keinesfalls letztlich für Tiere negativ auswirken. Im Rahmen seiner Möglichkeiten wird der Tierschutzverein Bad Sachsa e. V. sich bemühen, Katzenhalter die um Hilfe bitten, zu unterstützen.

Falsch verstandene Tierliebe

Wenn Jemand draußen Katzen füttert, ist er, nach einer gesetzlich vorgeschriebenen Zeit, als deren Besitzer anzusehen. Die Verantwortung für diese Tiere geht dadurch auf ihn über. Der Verein bittet diese Tierfreunde unbedingt darum, nun weder in Panik zu geraten noch die Tiere, die häufig von genau diesem Menschen und der überlebenswichtigen Fütterung abhängig sind, zu verjagen. Keinesfalls sollte aber aus falsch verstandener Tierliebe gar nicht gehandelt werden.

Lesen Sie auch: So feiert Bad Sachsa 50 Jahre Partnerschaft mit Frankreich

Aus einer oder zwei Katzen kann innerhalb von nur einem Jahr eine große Gruppe werden. Unser Foto zeigt, wie Tierliebe hier leider falsch verstanden wurde. Eine gute Versorgung erfolgte zwar, jedoch keine Kastration. Eine Katzenkolonie entstand, in der zeitgleich mehrere junge Katzen bereits wieder Nachwuchs hatten. Auch diese Katzen müssten aber kastriert werden. Sowohl das Einfangen der Tiere als auch die nötigen Finanzen für die Kastration stellen dann eine große, unnötige Herausforderung dar. Besser ist, den Verein über diese Tiere frühzeitig zu informieren, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Generell kann es auch zu einem großen Problem werden, wenn Tierfreunde zahlreiche Katzen draußen füttern und beherbergen, auf Kastration aber verzichten. Ein aktueller Fall, bei dem der Tierfreund leider verstorben ist, und der Erbe, trotz gesetzlicher und moralischer Verpflichtung, sich nicht um die Tiere kümmert, sorgt für Unverständnis und Unmut bei den Tierschützern. Eine sichere Futterstelle einzurichten, ist nicht überall möglich. Den Tieren diesen neuen Platz „zu zeigen“ bedarf ebenfalls viel Geduld. An häusliche Unterbringung ist leider nicht zu denken, da diese Katzen extrem verwildert sind. Auch ist es dem Verein nicht möglich, Unterschlupfgelegenheiten für diese Tiere einfach in der Nähe aufzustellen.

Kennzeichnungspflicht ist auch wichtig

Ob privat oder städtisch, jedes Grundstück hat einen Besitzer, der sich einverstanden erklären muss. Wäre frühzeitig eine Kastration erfolgt, müssten diese Tiere nun nicht ein Dasein führen, herausgerissen aus der vertrauten Umgebung, ohne Dach über dem Kopf und ohne sicheren Rückzugsort.

Lesen Sie auch:

Zur Kastrations- kam mit der Verordnung auch die Kennzeichnungspflicht. Ist eine Katze entlaufen und wird irgendwo aufgefunden, wird dadurch gewährleistet, dass sie schnellstmöglich wieder zurück in ihr Heim kann. Auch wenn der traurige Fall eintritt, dass das Tier tödlich verunglückt ist, erfährt dies der Besitzer, der vielleicht bereits verzweifelt auf der Suche ist. Nicht vergessen dürfen die Tierhalter, ihre Katze im entsprechenden Haustierregister eintragen zu lassen. Auch, dass stets ihre aktuellen Kontaktdaten vorliegen ist wichtig, was ebenfalls für Hunde gilt. Damit wird sichergestellt, dass die Tiere umgehend und ohne lange Besitzersuche, zurück gegeben werden können.

„Wir danken herzlich den Spendern, die den Verein nach dem Erscheinen des vorangegangenen Artikels so großzügig unterstützt haben“, so der Vereinsvorsitzende Jochen Wedekind.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Thema Kastration finden sich auch auf der Vereinsseite des Tierschutzes Bad Sachsa unter www.tierschutz-bad-sachsa.de.

Wer den Tierschutzverein Bad Sachsa bei der Kastrationsarbeit finanziell unterstützen möchte, kann dies unter der neuen, durch die Fusion der Stadtsparkasse Bad Sachsa mit der Sparkasse im Kreis Osterode entstandenen Kontonummer DE55 2635 1015 0000 028 324 bei der Sparkasse Osterode am Harz.

Wer eine Spendenbescheinigung benötigt, muss seine Anschrift auf dem Überweisungsträger vermerken.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!