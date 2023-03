Große Spendenbereitschaft überrascht das DRK Neuhof

Neuhof. Bei der jüngsten Blutspendeaktion nehmen in Neuhof so viele Spender teil wie seit langem nicht mehr. Das Helferteam muss im Akkord arbeiten.

Der DRK-Ortsverein Neuhof konnte zu seinem kürzlich durchgeführten Blutspendetermin im Dorfgemeinschaftshaus 96 Spender, davon 10 Erstspender, begrüßen. Von 16 bis 19.30 Uhr kamen so viel Menschen, wie lange nicht mehr, um ihr Blut in den Dienst am Nächsten zu stellen. Die Verantwortlichen des DRK waren schier überwältigt von der großen Teilnahmebereitschaft seiner Wiederholungs- und Erstspender, sowie derer, die auch über die Ortsgrenzen hinaus vertreten waren.

„Die Schlange der Wartenden war lang. Jeder Einzelne konnte durch seine Spende Menschen in Not helfen. Speziell Krebs-und Herzkranke, sowie Unfallpatienten sind darauf angewiesen. Dabei konnte jeder Spender auch etwas für sich selbst tun, wie zum Beispiel den eigenen Hämoglobingehalt und den Blutdruck kontrollieren lassen“, erklären die Verantwortlichen. Hauptamtliche und Ehrenamtliche des DRK hatten keine ruhige Minute und immer etwas zu tun.

Buffet wird wieder angeboten

Es gab zudem das Einverständnis vom Vertreter des Blutspendedienstes aus Springe für den Aufbau des lang vermissten und altbewährten Buffet, das positiv von den Spendern angenommen wurde. „Endlich wieder in alter Ortsvereinsmanier etwas fürs Auge und für den Gaumen reichen.“ Das Helferteam des DRK freute sich sehr, das das wieder möglich geworden ist. Die Spender saßen wieder in geselliger Runde zusammen, plauschten miteinander und bauten ihren persönlichen Bluthaushalt auf.

Ferner gab es auch Ehrungen für eine 75., eine 70., zwei 60., zwei 55.,eine 35., zwei 30. Spenden. Die sogenannten Heldenpötte wurden für fünf 10. und eine 5. Spende zudem überreicht.

Der nächste Blutspendetermin findet am 19. Mai im Dorfgemeinschaftshaus Neuhof statt.