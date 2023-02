Lkw mit Rapsöl kippt auf der A38 bei Nordhausen um

Nordhausen. Die Autobahn von Nordhausen in Richtung Göttingen wird für die Bergung beidseitig komplett gesperrt.

Ein mit 22 Tonnen Rapsöl beladener LKW verunglückte am Montagmorgen auf der A38 zwischen den AS Großwechsungen und Bleicherode. Er kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegensteuern durchbrach der LKW die Mittelleitplanke und stürzte um.

Ein umgestürzter Lastwagen hat auf der Autobahn 38 im Landkreis Nordhausen eine Vollsperrung und ein morgendliches Verkehrschaos verursacht. Der 45-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus, wie das Lagezentrum der Polizei in Erfurt mitteilte.

Der Schlepper hatte Rapsöl geladen und war am Montagmorgen in Richtung Göttingen unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache zwischen den Anschlüssen Bleicherode und Großwechsungen die Mittelleitplanke durchbrach und umkippte. Die Autobahn war in beiden Richtungen komplett gesperrt. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau.