Ob Misch- oder Körnerbrot: In Neuhof wird wieder Brot gebacken

Neuhof. Es wird wieder heiß im Backhaus in Neuhof. Am 3. März werden wieder Brote ausgegeben, Bestellungen sind hier noch möglich.

Brote, Flammkuchen, Pizza Kuchen, oder gar Christstollen – all das, was im Backhaus Neuhof zubereitet wird, ist schon lange kein Geheimtipp mehr, sondern in der Region bereits bestens bekannt.

Gelungener Start im Vorjahr

Nach dem mehr als gelungenen Start der Backtage am neu geschaffenen Backhaus im vergangenen Jahr bietet das Team vom Förderverein Kultur- und Heimatpflege Neuhof auch 2023 wieder Backtage an, an denen sie Backwaren frisch aus dem Holzofen abgeben. Der nächste Backtermin des Fördervereins findet bereits am Freitag, den 3. März statt.

Neben dem Verkaufsschlager „Charlotte“ – so hatte der Vorstand das Mischbrot, dass vom Verein seit Beginn an angeboten wird, getauft – wird es auch ein Körnerbrot geben. In der Zwischenzeit aber ist es fast schon eine gewisse Tradition geworden, dass sich das Backteam um Leiter Ulf Hoffmeister Neues ausdenkt, dass im Holzofen neben der Köhlerhütte zubereitet wird.

Bestellungen sind noch möglich

Brotbestellungen können noch beim Vorsitzenden Klaus Liebing, Telefon 05525/999972, abgegeben werden. Die Brotausgabe selbst ist am 3. März ab 15 Uhr am Backhaus neben der Köhlerhütte.

Mit dem Backen setzt der Verein eine Neuhofer Tradition fort. Bis in die 1990er Jahre hat es in Neuhof eine Bäckerei und viele private Backhäuser oder Backöfen gegeben. Eben an dies knüpft man mit dem Backhaus seit dem vergangenen Jahr wieder an.

Harte Arbeit für das Backteam

Dabei steht vor der Ausgabe von Misch- und Bauernbrot harte Arbeit. Von 9 bis 18.30 Uhr sind die Mitglieder des Backteams am Backtag gefordert, inklusive Anheizen usw. Nicht eingerechnet ist da das Vorbereiten des Teiges.

