Pferdefreunde Neuhof freuen sich über viele neue Mitglieder

Kürzlich hielt der Reitverein Pferdefreunde Neuhof seine Jahreshauptversammlung im Vereinsheim am DGH in Neuhof ab. Nach der Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden Ronald Hässler und den Grußwort der Gäste, hier Anastasia Schulz als stellvertretende Bürgermeisterin, wurden die Jahresberichte der einzelnen Posten abgearbeitet.

Es wurde in den Ausführungen immer noch deutlich, wie sehr die Corona Beschränkungen auch das aktive Vereinsleben beschnitten und eingeschränkt haben. Dank sei allen Mitgliedern und den Sponsoren, die in dieser Zeit ihrem Verein und Sport die Treue gehalten haben. So waren im letzten Jahr nur der Orientierungsritt, der jagdliche Ausritt sowie die Weihnachtsfeier möglich. Sehr erfreulich sei aber, laut Ausführung von Ronald Hässler, das wieder mehr aktive Reiter im Verein eingetreten sind und sich dadurch mehr Möglichkeiten für den Verein und seine Mitglieder ergeben.

Der neue Vorstand

1. Vorsitzende - Ronald Hässler

2. Vorsitzende - Regine Hartung

Kassenwart - Franziska Schulz

Schriftführer - Federike Schulz

Sportwart - Silvia Picht und

Juliana Schade

Jugendwart - Jaqueline Wriedt

Pressewart - Diana Hüllenhagen

Kassenprüfer - Mary Jo Lesch und

Simone Hässler

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft

5 Jahre - Jule und Charlotte

Hansmann

10 Jahre - Ronald Hässler

15 Jahre - Mary Jo Lesch,

Anke Hattenhauer und

Fabian Lauenstein

20 Jahre - Torben Hüllenhagen,

Tobias Busch, Juliana und

Stefanie Schade

35 Jahre - Claudia Fürkötter,

Andreas Ziegenbein und

Diana Hüllenhagen

Neue Termine für das Jahr 2023 sind im Frühjahr ein Lehrgang mit Sönke Wenzel für Springen und Dressur, der Orientierungsritt, im Spätsommer einen Reitertag und im September den Jagdlichen Ausritt.

Der erste Vorsitzende hat diesbezüglich auf die Impfpflicht in den Turnieren der LPO hingewiesen.

Einige Termine zur Bearbeitung des Reitgeländes stehen noch an, an denen viele fleißige Hände gefragt sind und Sponsoren für die Sanierung des Swing ground gesucht werden. Herzlich bedankt hat sich der 1. Vorsitzende für die stetige Hilfe und Pflege der Reitplätze und Anlage bei Tobias Busch und Torben Hüllenhagen, wobei er selbst auch sich ständig mit einbringt.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!