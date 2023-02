Mehr Geld für das Ehrenamt in Bad Sachsa

Energiekrise und die hohe Inflation – die Auswirkungen hiervon sind bereits überall in Deutschland spürbar – und sie werden es auch noch im gesamten Jahr 2023 sein. Bester Beleg ist die Haushaltsplanung der Stadt Bad Sachsa. Die Königsdisziplin der kommunalen Verwaltung erwies sich für Kämmerin Birgit Urban wahrhaft schwierig. Doch bei allen Problemen, die die Uffestadt treffen, bleibt das Zahlenwerk im Ergebnis im wahrsten Sinne des Wortes weiterhin positiv.

In die Grundschule wird viel investiert

In der öffentlichen Sitzung des Stadtrates Bad Sachsa am Montag, dem 27. Februar, ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Tettenborn soll das Zahlenwerk an sich, wie auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogramms bis zum Jahr 2026 endgültig beschlossen werden. Investieren will die Verwaltung dabei einiges, allen voran in die eigene Grundschule, wie in den Ausschusssitzungen der vergangenen Wochen erklärt wurde.

Aber auch reichlich Personalien stehen an diesem Tag im Fokus bzw. das Ehrenamt in der Uffestadt. So werden unter anderem der Ortsbrandmeister und dessen Stellvertreter der Ortsfeuerwehr Bad Sachsa an diesem Abend offiziell ernannt werden. Die Feuerwehr bzw. das Ehrenamt sind auch weiterhin Thema an diesem Abend, denn Aufwandsentschädigungssatzung, die neben den Ratsvertretern unter anderem auch die Feuerwehrfunktionsträger umfasst, soll neu beschlossen werden. Die aktuell geltende ist in den meisten Teilen mehr als 20 Jahre alt - und durch die neue Satzung sollen die Personen im Ehrenamt auch eine deutlich höhere Entschädigung wie bislang erhalten.

Je nach Bedarf findet nach dem Bericht des Bürgermeisters und am Ende der Sitzung eine Einwohnerfragestunde statt.