Blut spenden in der Oberschule Bad Sachsa

Zur ersten, weiter unter Corona-Bedingungen stattfindenden Blutspende laden der DRK-Ortsverein Bad Sachsa und die Bereitschaft am 1. März von 15 bis 19.30 Uhr in die Oberschule Bad Sachsa ein.

Die Bedingungen für eine Blutspende

Wie immer können Männer nach den geltenden Richtlinien maximal sechsmal pro Jahr Blut spenden und Frauen viermal. Die Mindestwartezeit zwischen zwei Spenden beträgt 60 Tage. Blut spenden kann, wer zwischen 18 und 72 Jahre alt ist, über 50 Kilogramm wiegt und so, im Fall weiblicher Spender, keine Schwangerschaft vorliegt. Weitere Bedingungen sind aktuell, dass der potenzielle Spender weder an Husten noch an Atemwegserkrankungen leidet, weder eine Covid-19-Diagnose hat, noch mit daran Erkrankten in Kontakt war sowie dass die Person innerhalb der letzten vierzehn Tage nicht im Ausland oder in Coronarisikogebieten aufgehalten hat.

„Das DRK würde sich sehr freuen wieder viele Erstspender zu begrüßen, die vom Ortsverein eine kleine Anerkennung für ihre Bereitschaft zur Spende persönlich überreicht bekommen. Auch über zahlreiche Wiederholspender freut sich das DRK sehr, wobei diese bei einer besonderen Spendenzahl einen Kaffeepott erhalten“, so ein Sprecher.

Buffet wird wieder angeboten

Wie auch bei vergangenen beiden Blutspenden im Jahr 2022, bietet der DRK-Ortsverein Bad Sachsa weiter das beliebte und bekannte Buffet an.

