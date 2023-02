Blacky noch in der Tierarztpraxis.

Tierschutz im Südharz Tierfreund in Walkenried rettet Kater Blacky vor dem Tod

Katzen haben sieben Leben besagt ein Sprichwort. Dass Streuner Blacky nun weiterhin im Südharz leben kann, dass verdankt er einem Tierfreund aus Walkenried: Schwerverletzt fand dieser ihn, erkannte dass weiteres Handeln nötig ist, das dann der Tierschutzverein Bad Sachsa einleitete. Und obwohl am Ende Blacky sogar ein Bein amputiert werden musste, gibt es ein Happy End.

In Walkenried im Bereich des Bahnhofes startete die Geschichte, wie der Tierschutzverein Bad Sachsa unserer Redaktion mitteilt, Mitte vergangener Woche.

Kater kommt mit in die Wohnung

Dort wird ein verunfallter, halbwilder Kater aufgefunden. Einem fürsorglichen Anwohner fiel der offensichtlich verletzte, halbwilde Kater auf. Zunächst lockte der Tierfreund den Kater, den er Blacky nannte, in seine Wohnung, um überhaupt eine Versorgung zu ermöglichen.

Das scheue Tier nahm tatsächlich Wasser und Nahrung an, und benutzte sogar die Katzentoilette. Die bereits im Haushalt lebende Katze erwies sich dem Neuzugang gegenüber als sehr fürsorglich, versuchte sogar, den Kater zu putzen.

Helfer bittet selbst um Hilfe

Der Tierfreund erkannte, dass es sich bei den Verletzungen nicht nur um leichte Blessuren handelte, denn neben aufgeplatzter Haut waren Knochenverletzungen sichtbar. Hilfesuchend wandte sich nun der Helfer selbst umgehend an den Tierschutzverein Bad Sachsa. Ein Vertreter des Vereines suchte den Retter auf, und ihm war ebenfalls sofort klar, dass Blacky schnellstmöglich tiermedizinisch behandelt werden musste.

Da der Kater abgesehen von den Verletzungen einen robusten Eindruck machte, rechnete man sich gute Chancen für ihn aus, erkannte aber auch bereits im Vorfeld, dass die Rettung des schwerst verletzten Hinterbeins in Frage stand.

Stress vermeiden

Der Vereinsvertreter nahm Kontakt mit einer Tierarztpraxis auf, um vorab zu klären, welche Behandlungen oder Operationen in der Praxis möglich wären. Man wollte natürlich das Tier, welches sich augenscheinlich bereits seit einigen Tagen mit den schweren Verletzungen herumgeschleppt haben musste, nicht unnötigen Transporten, Schmerzen und Stress aussetzen.

Tatsächlich musste das Tier nur eine zirka 20 Kilometer lange Autofahrt durchstehen und konnte einer Tierarztpraxis übergeben werden, welche bereits vor einigen Jahren einen schwerstverletzten Kater, der durch den Verein gerettet worden war, erfolgreich amputiert hatte. Leider war dies nämlich auch in Blackys Fall nicht zu umgehen.

Kater wäre verstorben

Fest steht, dass ohne das beherzte Handeln des Walkenrieder Tierfreundes der Kater keine Überlebenschance gehabt hätte. Der offene Beinbruch, einhergehend mit furchtbaren Schmerzen, sowie eine Verletzung am Ohr hätten ihm ein schlimmes, qualvolles Ende beschert, auch da die Wunden sich über kurz oder lang infiziert hätten.

Blacky wird auf etwa fünf bis sechs Jahre geschätzt und befindet sich momentan noch in der Tierarztpraxis. Neben der Amputation wurden weitere Wunden versorgt. Da der ehemalige Streuner alles gut überstanden hat, konnte er auch bereits kastriert werden. Noch erfolgen Nachversorgung und Wundkontrolle in der Praxis, und ein wenig zutraulicher ist der halbwilde Kater auch bereits geworden.

Neues Zuhause gefunden

Die besonders gute Nachricht ist, dass Blacky zukünftig ein Zuhause haben wird. Sein Retter wird ihn bei sich aufnehmen. Trotzdem er verwildert war hatte sich in der kurzen Zeit dort gezeigt, dass das Tier die Hilfe annahm, und auch einem Zusammenleben mit der Hauskatze nichts im Wege steht. Ein guter Beweis dafür, dass solche Zusammenführungen möglich sind und auch halbverwilderte Tiere durchaus eine Chance haben, irgendwann in Haushalten zu leben.

Beim Verein ist man froh über den Ausgang dieser Rettungsaktion, und auch darüber, dass Menschen sich nicht scheuen, einem behinderten Tier eine Chance auf ein schönes Leben zu geben.

Hohe Kosten für den Tierschutzverein

Die Suche nach einem Besitzer erübrigt sich zwar für den Verein, doch aufgrund der Operation, Kastration sowie notwendiger Nachversorgung kommen hohe Kosten auf den Verein zu. Deshalb würde man sich über finanzielle Unterstützung von Tierfreunden freuen: Jede Spende zählt, jeder Cent hilft.

Spenden erbeten

Wer für die Behandlung des Katers spenden möchte, kann dies unter dem Kennwort „Blacky“ an den Tierschutzverein Bad Sachsa e.V. bei der Sparkasse Osterode am Harz, IBAN: DE55 2635 1015 0000 0283 24, tun. Der Verein stellt auf Wunsch natürlich auch hierfür Spendenbescheinigungen aus, wobei bitte Name und komplette Adresse bei der Einzahlung nicht vergessen werden dürfen.

