Ellrich. Die Arbeiten der Stiftung Naturschutz Thüringen sollen ermöglichen, dass die Forschungsarbeiten am ehemaligen Konzentrationslager weitergehen.

Im Februar erfolgen Freistellungsarbeiten am ehemaligen KZ Ellrich-Juliushütte

Gedenkort Ellrich-Juliushütte Am KZ-Gedenkort Ellrich-Juliushütte wird Grün zurückgeschnitten

Am ehemaligen KZ-Außenlager Ellrich-Juliushütte werden von dieser Woche an, bis Ende Februar 2023 im thüringischen Teil des Gedenkortes Bäume und Straücher zurückgeschnitten. Das teilt die Stiftung Naturschutz Thüringen mit. Demnach sind die Arbeiten Vorbereitungen für die beginnenden archäologischen Arbeiten in Thüringen.

Umfangreiches Forschungsprojekt

Im Rahmen eines Forschungsprojektes war in den vergangenen Monaten der Niedersächsische Teil des KZ-Außenlagers archäologische untersucht worden. Nun soll das Projekt auf thüringischer Seite weitergehen. Perspektivisch soll das Areal dann in den kommenden Jahren als Gedenkort neu gestaltet werden.

Die Stiftung Naturschutz Thüringen ist gemeinsam mit der Stadt Ellrich Flächeneigentümerin und hat die Arbeiten eng mit der Gedenkstätte Mittelbau Dora, dem Thüringen Forst, der Unteren Naturschutzbehörde Nordhausen und dem Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie abgestimmt. Neben der Entnahme einzelner wird an wenigen Stellen der Jungaufwuchs entfernt, teilt die Stiftung mit. Die Arbeiten werden von Vertretern der Archäologie begleitet und unter anderem auch von Gebietsbetreuern für das Grüne Band der Stiftung Naturschutz Thüringen durchgeführt. Der Gedenkort Ellrich-Juliushütte überlagert sich teilweise mit dem Grünen Band in Thüringen, welche eine lebendige Erinnerungslandschaft entlang der einstigen innerdeutschen, menschenfeindlichen Grenze zwischen Ost und West präsentiert und in der sich wertvolle Offenlandlebensräume erhalten konnten. Seit Ende 2018 ist das Grüne Band Thüringen als Nationales Naturmonument geschützt.

Besondere Bedeutung in der Geschichte

Dem Gedenkort Ellrich-Juliushütte kommt eine besondere Bedeutung zu, da hier verschiedene Abschnitte der jüngeren Geschichte übereinander liegen. So erinnert der Gedenkort an die Zeit als nationalsozialistisches Konzentrationslager als eines von 39 Außenlagern des KZ Mittelbau-Dora. Später wurde das Lagergelände durch die innerdeutsche Grenze zerschnitten, war Teil der ehemaligen Grenzübergangsstelle Ellrich der DDR und ist heute Bestandteil des Grünen Bandes.

Derzeit befindet sich der Gedenkort nach einem Ideenwettbewerb im Prozess der Neugestaltung. Eine Arbeitsgruppe aller beteiligten Kommunen und Institutionen in Thüringen und Niedersachsen sowie eine Initiative aus engagierten Bürgerinnen und Bürgern bemüht sich um die Entwicklung des Ortes als länderübergreifenden Gedenk-, Begegnungs- und Lernort.

