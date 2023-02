DRK Neuhof lädt zur ersten Blutspende im Jahr 2023 ein

Neuhof. Interessierte können Termine für die Blutspende in Neuhof auch per App im Vorfeld reservieren. So funktioniert es.

Es ist wieder soweit: Der erste Blutspendetermin des DRK Ortsverein Neuhof und seiner Bereitschaft in diesem Jahr steht am Donnerstag, dem 23. Februar, im Dorfgemeinschaftshaus Neuhof auf dem Programm. Von 16 bis 19.30 Uhr können Erst- und Wiederholungsspender ihre Spende in den Dienst am Nächsten stellen.

Blutspende kann Leben retten

Ob Krankheit, Unfall oder Patienten in akuten Notsituationen, jede Blutspende kann Leben retten und ihnen dadurch neuen Lebensmut schenken. Spenden darf jeder gesunde Erwachsene von 18 bis zum vollendeten 72. Lebensjahr (bitte Personalausweis oder anderes gültiges Personaldokument mitbringen).

Der Eintritt ins Dorfgemeinschaftshaus und zur Blutspende ist mit angelegter Maske und Abstand erlaubt.

Es können wieder Termine online reserviert werden. Diese Maßnahme kann so mehr Abstand und Sicherheit ermöglichen und Wartezeiten verringern. Unter www.blutspende-leben.de/termine oder in der Blutspende App nach einem Termin suchen und reservieren. Nach dem üblichen Blutspendeablauf wird wieder ein zünftiger Imbiss vom Helferteam angeboten.

