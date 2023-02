Von Bad Sachsa aus nach Sichuan: Land der 4 Flüsse im Porträt

Bad Sachsa. Bilder und Geschichten aus dem Westen Chinas bietet der Vortrag des Kulturforums Bad Sachsa am 27. Februar im Kursaal.

Wer weiß auf Anhieb, wo genau die Provinz Sichuan in China liegt und welche Bedeutung sie in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht hat? Wer denkt, wenn er „Sichuan“ liest gleich an Bertold Brechts „guten Menschen von Sezuan“?

Referent hat China mehrfach bereist

Das Team vom Kulturforum Bad Sachsa möchte möglichst vielen Menschen diese Landschaft und das Leben dort näher bringen. Hierzu ist Rainer Sauter aus Berlin eingeladen am 27. Februar für einen Vortrag in Bad Sachsa eingeladen, der China mehrfach über längere Zeit und ohne Reisegruppe bereist hat. In Sichuan hat er chinesische Studenten unterrichtet und kann von vielen spannenden Erlebnissen berichten. Noch dazu hat er beeindruckende Fotos gemacht und bringt den Zuhörern die dortigen Landschaften und riesengroßen Städte nahe.

Sicher ist bekannt, dass die Volksrepublik China zu den entwicklungsstärksten Ländern der Welt gehört. Im Vortrag – untermalt mit zahlreichen Bildern – wird aufgezeigt, dass der Westen Chinas, insbesondere aber Sichuan, daran einen besonderen Anteil haben. Die Zuhörer werden viel vom subtropischen Südwesten des Landes nahe dem Sockelgebirge der Hochebene von Tibet erfahren.

Fotos bieten Einblick in eine andere Kultur

Durch den Vortrag zeigt die Bedeutung der dortigen, Jahrtausende alten Kulturen auf. Er beeindruckt durch Fotos, die die Schönheit der Natur-Extreme zwischen höchsten Gebirgszügen, unbewohnbaren Wüsten und fruchtbaren Flusslandschaften verdeutlichen. Land und Menschen in Sichuan und ganz China, die dortigen Arbeits- und Lebensbedingungen auf dem Lande und in Weltstädten, die bei uns kaum jemand kennt, sind nach dem Vortrag besser verstehbar.

Die Veranstaltung findet am Montag, 27. Februar, 19 Uhr im Blauen Salon des Kurhauses statt. Der Eintritt ist frei. Das Kulturforum freut sich auf zahlreiche Gäste.