In Bad Sachsa: Wasserzähler im Garten ablesen

Bad Sachsa. Die Stadtverwaltung Bad Sachsa erinnert Gartenbesitzer an die Meldung der Stände. Die Frist läuft Ende April ab, das ist zu tun.

Das Team der Stadtverwaltung Bad Sachsa möchte daran erinnern, den Gartenwasserzähler abzulesen. Der Zwischenzählerstand ist jährlich bis zum 30. April - spätestens bei Ablesung des Hauptzählers durch die Stadtwerke – dem Bauamt der Stadt Bad Sachsa mitzuteilen. Eine Reduzierung des Verbrauchs für nicht gemeldete Zeiträume kann ansonsten nicht oder nur teilweise erfolgen.

Wasser für den Gartenpool kann nicht mehr abgesetzt werden

Die Verantwortlichen der Kommune weisen zudem darauf hin, dass die Kaltwasserzähler für sechs Jahre geeicht sind und regelmäßig gewechselt werden müssen. Hierfür sind die Besitzerinnen und Besitzer eigenverantwortlich. Ein Formular für die Angaben zum Tausch erhalten Interessierte im Bauamt. Für die Genehmigung wird eine Verwaltungsgebühr erhoben.

„Eine Absetzung für die Befüllung eines Gartenpools ist nicht mehr möglich, da es sich bei dem Poolwasser um Schmutzwasser handelt und dieses in die Kanalisation abgelassen werden muss“, heißt es weiter in der Pressemitteilung aus dem Bauamt.

Bei Fragen können sich Einwohnerinnen und Einwohner gerne an Nora Spallek aus dem Baumt per E-Mail an nora.spallek@bad-sachsa.de oder telefonisch unter 05523 300343 melden.

