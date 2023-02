2022 ist ein erfolgreiches Jahr für Walkenrieds Geflügelzüchter

Erfolgreich – so verlief das Jahr 2022 für die Mitglieder vom Rassegeflügel-ZuchtvereinWalkenried. „Die Mitgliederzahl stieg auf über 50, wovon aber nur drei Züchter auf der Jubiläumsschau in Tettenborn ausstellten, dies aber mit großem Erfolg“, gab der Vorsitzende Jürgen Domeyer auf der Jahreshauptversammlung bekannt.

Erfolgreiche Züchter geehrt

Detlef Dresler, Kreismeister „Zwerghühner“, sicherte sich außerdem den 1. Vereinssieger mit seinen Zwerg-Wyandotten lachsfarbig und erhielt dafür den Wanderpokal „Bronzeküken“ und eine Schiefertafel mit einem Bild seiner Rasse, sowie einen Kaffeebecher mit Rasse-Motiv für den besten Hahn der Saison.

Steffen Roloff errang mit seinen Brahma, silberfarbig-gebändert, den Kreismeistertitel „Große Hühner“ und im Verein stellte er den 2. Vereinssieger. Jürgen Domeyer erhielt für seine V-Henne der Rasse Thüringer-Zwergbarthühner rebhuhnhalsig ebenfalls einen Kaffeebecher mit Rasse-Motiv, alle aus der Künstlerwerkstatt Susanne Trute. Der Vorsitzende bedankte sich für die gelungene Arbeit, sowie für das hervorragende Ergebnis der Züchter.

Bei den Wahlen wurde Annika Hanke als 2. Vorsitzende, Jan Hanke und Susanne Trute als Kassenprüfer einstimmig bestätigt.

Abschließend teilte Jürgen Domeyer noch einige Termine mit. Am Wochenende 4. und 5. November findet die Kreisverband-Jubiläumsschau in Walkenried auf dem Kupferberg statt. „Neuzüchtern wurde für eine Ausstellung ausreichend Hilfe zugesagt.“

Tierbesprechung im September geplant

Bereits am 9. September soll in der Klostergärtnerei Ibold in Walkenried eine Züchterschulung und Tierbesprechung veranstaltet werden. Hierfür konnte der erfahrene Preisrichter Erich Oberkersch gewonnen werden. „Wir hoffen, dass wir mit dieser Aktion mehr Züchter für die Teilnahme an einer Ausstellung gewinnen können, um mit mehr hochwertigem Rassegeflügel präsent zu sein“, sagte Jürgen Domeyer, der auch eine Einladung zur Landesgartenschau in Höxter, verbunden mit einem Spargelessen, an die Mitglieder aussprach.

Info und Anmeldung beim Vorsitzenden

Interessenten für die Rassegeflügelzucht bzw. für die Tagesfahrt können sich bei Jürgen Domeyer unter 05525/1265 oder 0175-6562291 melden.

