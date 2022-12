30 Jahre Grenzlandmuseum Bad Sachsa – Das ist zum Jubiläum geplant

1992, nur drei Jahre nach der Grenzöffnung zwischen der damaligen DDR und der Bundesrepublik, wurde das Grenzlandmuseum Bad Sachsa gegründet – damals noch im Dorfgemeinschaftshaus in Tettenborn beheimatet. Heute, im Jahr 2022 und 30 Jahre später, ist das Museum im Vitalpark der Uffestadt ein Teil der Erinnerungskultur an die deutsche Teilungsgeschichte – und das einzige seiner Art im gesamten Landkreis Göttingen.

Gefeiert wird das Jubiläum vom Team vom Förderverein des Museums in drei verschiedenen Teilen: Festakt mit geladenen Gästen, Tag der offenen Tür und einem besonderen Vortrag. Die Besucherinnen und Besucher können dabei also neben der wechselvollen Geschichte des Südharzes auch die nunmehr drei Jahrzehnte umfassende eigene Geschichte des Museums gleichermaßen erleben; ebenso den Plan der Verantwortlichen für die Zukunft der Einrichtung, der im Rahmen der Aktion enthüllt wird.

Festakt mit geladenen Gästen zum Auftakt

Auftakt der Feierlichkeiten ist am 8. Dezember mit einem Empfang im Grenzlandmuseum für geladene Gäste. Der Vorstand um den Vorsitzenden Uwe Oberdiek freut sich, an diesem Tag unter anderem Dr. Peter Wurschi, Landesbeauftragter des Freistaates Thüringen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, begrüßen zu können. Neben einem Rückblick auf die eigene Geschichte „können wir eine wirklich bahnbrechende Entwicklung und Kooperation verkünden“, sagt Oberdiek.

Was genau, wird aber noch nicht verraten. Verkündet wird die gute Neuigkeit im Rahmen einer weiteren Premiere: der neue Mehrzweckraum des Museums wird an diesem Tag offiziell eingeweiht.

Premiere: Neuer Mehrzweckraum wird vorgestellt

Dieser ist ein weiterer Mosaikstein in der Weiterentwicklung der Einrichtung, schließt er doch eine Lücke: seit Umzug des Museums von Tettenborn nach Bad Sachsa fehlte zum einen eine eigene Toilettenanlage für das Museum, zum anderen ein Raum für Treffen, Veranstaltungen und vieles mehr. Im Zuge der Neustrukturierung der Städtischen Gesellschaften wurde auch die Nutzung im gesamten Gebäude, in dem das Grenzlandmuseum untergebracht ist, neu definiert. Somit wird der Raum, der bislang Heimstätte für den Malkreis Bad Sachsa war, jetzt zum Mehrzweckraum des Museums unter dem Titel „Movie & meet“. „Der Malkreis ist dabei nicht enttäuscht, sondern hat uns sogar geholfen, den Raum zu gestalten und einige Mitglieder sind sogar bei uns in den Verein eingetreten“, erklärt der Vorsitzende.

Dieser soll künftig zum einen für Seminare, Schulungen, Vorführungen, Lesungen – und insbesondere auch als Studio genutzt werden. „Wir wollen weiterhin Erfahrungen von Zeitzeugen aufnehmen, haben dafür ein eigenes Foto- und Videostudio aufgebaut. Die erstellten Filme und Videos können dann passend zum Titel Movie & meet dort gezeigt werden“, erklärt Uwe Oberdiek.

Museumscafé soll zur neuen Saison 2023 öffnen

Ferner können den Raum auch Dritte für Versammlungen nutzen, „was aber nur eine nachgeordnete Rolle spielt“. Voraussichtlich mit Beginn der neuen Museumssaison am 1. März 2023 soll dann dort am Wochenende ein Museumscafé öffnen. „Wir bieten Kaffee und Kuchen zum Selbstkostenpreis an. Wir wollen so Museumsbesuchern einen Ort zur Ruhe bieten, aber auch Gästen aus dem Vitalpark etwas anbieten, die dann vielleicht den Gang ins Museum antreten“, äußert der Vorsitzende seine Hoffnung.

Dabei betont er, dass auch dieses Angebot wieder allein von den ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern gestemmt werde, „von daher ist die geplante Öffnung am Wochenende schon ein Kraftakt“. Der Vorsitzende sieht in dem Café aber auch einen wichtigen sozialen Aspekt, den dieses für die Einwohnerschaft leisten könne.

Die breite Öffentlichkeit kann sich den neuen Mehrzweckraum, wie auch das restliche Museum, dann beim Tag der offenen Tür anschauen, zu dem am Samstag, dem 10. Dezember, in der Zeit von 13 bis 17 Uhr eingeladen wird. Egal ob Dioramen, Infotafeln und -filme, oder aber der Nachbau des Innenlebens eines Wachturms bzw. eines Stücks Grenzzaun inklusive Alarmanlage – all dies können die Besucherinnen und Besucher in Augenschein nehmen.

Vortrag über Europas längsten Fernradweg

Abgeschlossen werden die Feierlichkeiten am Donnerstag, dem 15. Dezember, ab 19 Uhr mit einem besonderen Vortrag. Der ehemalige Europa-Abgeordnete Michael Cramer wird über den längsten europäischen Fernradweg, dem „Iron Curtain Trail“ berichten. Im wahrsten Sinne erfahren kann man die neuere Geschichte Europas auf eben diesem Iron Curtain Trail.

„Die zwischen 1945 und 1990 bestehende Trennungslinie zwischen West und Ost verlief entlang der Westgrenze des ehemaligen Warschauer Paktes und war der Inbegriff für den gesellschaftspolitischen Gegensatz der Demokratien des Westens zu den totalitären Staaten des Ostens. Die 10.000 Kilometer lange Grenze bildete aber auch eine Grenze zu unterschiedlichen Kulturen und bedingte innerhalb Europas unterschiedliche Entwicklungen. Heute führt dieser Radfernweg als Euro-Velo-Route 13 (EV 13) von der Barentssee an der norwegischrussischen Grenze bis zum Schwarzen Meer an der bulgarisch-türkischen Grenze und hat seine Bedeutung als Trennungslinie verloren, sie eingetauscht gegen eine Funktion als Bindeglied zwischen Kulturen, Völkern und Geschichte“, erklärt Oberdiek den Hintergrund.

Bindeglied zwischen Kulturen und Gesellschaften

Michael Cramer, von 2004 bis 2019 Abgeordneter des Europäischen Parlaments und zwischen 2014 und 2017 Vorsitzender im Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr, referiert in seinem Vortrag über den „Iron Curtain Trail“ von der Bedeutung einer engagierten Zivilgesellschaft, der letztlich die Überwindung der Spaltung Europas zu verdanken ist, und von der Bedeutung der Euro-Velo-Route 13 als Bindeglied der Verständigung zwischen unterschiedlichen Kulturen und Gesellschaften.

Das Platzangebot ist auf 40 Plätze begrenzt, der Eintritt ist frei, Reservierungen sind möglich.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Grenzlandmuseum, Am Kurpark 6, sind online unter www.grenzlandmuseum-badsachsa.de nachzulesen. Auch interessierte neue Mitstreiter im Förderverein sind gern gesehen.