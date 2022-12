Weihnachtsmarkt im Südharz Weihnachtsmarkt in Walkenried: Das wird am Wochenende geboten

Draußen auf dem Klostervorplatz vor der aufragenden Ruine der einstigen gotischen Mönchskirche lockt an diesem Wochenende wieder der Walkenrieder Weihnachtsmarkt. Nachdem man in den vergangenen Jahren aufgrund der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen immer wieder den beliebten Weihnachtsmarkt in Walkenried absagen musste, zeigen sich die Verantwortlichen von Politik, Verwaltung, dem Zisterziensermuseum, der evangelischen Kirchengemeinde und den Vereinen rund um die „Wir Walkenrieder“ im Südharz umso erfreuter, dass es in diesem Jahr wieder eine Auflage gibt.

Besondere Stimmung vor der Klosterruine

Am Samstag, 3. Dezember, von 12 bis 21 Uhr, sowie am Sonntag, 4. Dezember, von 11 bis 18 Uhr, können Einwohner und Gäste wieder die besondere Stimmung erleben, wenn auf dem Klostervorplatz ein kleines Budendorf aufgebaut ist. Speziell in den Abendstunden – und mit der passenden Beleuchtung – erhält der Markt dank der mystischen Kulisse des Klosters Walkenried im Hintergrund eine besondere Stimmung.

Auf dem Klostervorplatz bieten insgesamt 27 verschiedene Marktbuden ein vielfältiges Angebot: Glühwein, Met, Kaffee und Kuchen, Gegrilltes, türkische Spezialitäten, Pizza, die beliebte Klosterpfanne oder Wurst vom Hofladen können genossen werden. Selbstverständlich gibt es auch die typischen Weihnachtsangebote wie Schnitzereien, Drechselarbeiten, Handarbeiten, Dekoratives und vieles mehr. Für die Kleinsten wird ein Kinderkarussell bereitstehen. Lose für eine große Tombola können an jedem Stand erworben werden.

Ein stimmungsvolles Begleitprogramm im Kloster mit offenem Adventssingen, „Orgelhäppchen“, Führungen im Kerzenschein und weihnachtliche Leckereien im Klostercafé umrahmen die vorweihnachtliche Veranstaltung. Abschließendes Highlight ist der Auftritt des virtuosen Chors „Xperiment“.

Das Programm:

3. Dezember: Klostervorplatz: 13.30, 15.30, 17.30: Verlosung; 18 Uhr: Licht- und Feuershow. Im Kloster: 13.45 Uhr: Führung, 14 Uhr: Anschnitt des Klosterstollens, 15 Uhr: Orgelhäppchen im Kapitelsaal, 15.30 Uhr: Adventssingen, 17 Uhr: Führung im Kerzenschein, 19 Uhr: Auftritt Chor Xperiment.

4. Dezember: Klostervorplatz: 13, 17.30 Uhr: Verlosung, 15 Uhr: Besuch Weihnachtsmann. Im Kloster: 10.30 Uhr: Gottesdienst, 11.30, 13.45 Uhr: Führung, 15-17 Uhr: Kreuzgang im Kerzenschein.