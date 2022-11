Bad Sachsa. Vom 1. bis zum 23. Dezember findet nach der Corona-Zwangspause wieder die Aktion in Bad Sachsa statt. Das sind die ersten Gastgeber:

Beim Lebendigen Advent in Bad Sachsa werden die teilnehmenden Häuser mit Nummern versehen und passend gekennzeichnet.

Weihnachten im Südharz Lebendiger Adventskalender in Bad Sachsa startet wieder

Wie bereits vor dem Aufkommen der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr wieder den Lebendigen Adventskalender in Bad Sachsa vom 1. bis zum 23. Dezember. Jeden Abend um 18 Uhr treffen sich Interessierte eine halbe Stunde vor einer anderen Tür, die sich öffnet. Die Gastgeber erfreuen dann alle Gäste vor dem Haus mit Tee und Keksen. Außerdem gibt es Lieder, eine Geschichte oder ein Gedicht, gute Gespräche und am Schluss das Vater Unser.

Es wird gebeten, eine eigene Tasse mitzubringen.

Die ersten Termine:

1. Dezember: Romantischer Winkel, Bismarckstraße 23; 2. Dezember: Pradzynski, Magdeburger Str. 8; 3. Dezember: Menzel, Wielandstraße 13; 4. Dezember: Herrmann, Ziegelstraße 18; 5. Dezember: Bambikindergarten, Steinstraße 43; 6. Dezember: Euteneier, Erbhaistraße 20; 7. Dezember: Touristinfo, Kurhausterrasse; 8. Dezember: Helbing, Bismarckstraße 2; 9. Dezember: Kasselmann, Tannenbergstraße 4; 10. Dezember: Czech, Talstraße 25.