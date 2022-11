Trainingsbeginn auf dem neuen Hundesportplatz in Limlingerode

Limlingerode. Der neu gegründete Verein Hundesportfreunde Harz hat einen ehemaligen Fußballplatz umgebaut. In Zukunft sollen Hunde dort auch geprüft werden.

Der ehemalige Fußballplatz in Limlingerode hat eine neue Nutzung gefunden: Der neu gegründete Verein Hundesportfreunde Harz aus Walkenried baut das Gelände zum Hundesportplatz um und bietet ein umfassendes Angebot für Hund und Mensch an.

Begleithundetraining und Obedience

Unter dem Motto „Sport und Spaß für alle Felle“ bietet der Verein ab dem 18. November für alle Interessierten die Gruppen Welpen (Alltags- und Sportgruppe), Junghunde (Alltags- und Sportgruppe), Basis 1, Basis 2 / Begleithundtraining und Obedience an. Um eine Voranmeldung zur Trainingsteilnahme wird gebeten. Gerne stehen die Trainerinnen auch bei der Frage zur Verfügung, welche Trainingsgruppe die am besten geeignete ist. Alle weiteren Informationen zu Trainingszeiten und Trainingsinhalten können auch der Homepage (www.hundesportfreunde-harz.de) entnommen werden. Für das kommende Jahr konnten außerdem zwei neue Trainerinnen gewonnen werden, so dass dann auch die Sparte Rally Obedience angeboten wird.

In allen Sparten sind den Mitgliedern eine gute Sozialisierung ihrer Hunde und ein entspanntes Miteinander wichtig, um gute Grundlagen für spätere sportliche Aktivitäten schaffen und auch außerhalb des Trainingsgeländes entspannt mit dem Vierbeiner am Alltag teilnehmen zu können.

Umbaumaßnahmen und Veranstaltungen auf dem Plan

Im August 2022 hatte der Verein den ehemaligen Fußballplatz von der Gemeinde übernommen, der vorher viele Jahre ungenutzt war. In rund 370 Arbeitsstunden bis November 2022 wurde das Gelände durch die Mitglieder wieder nutzbar gemacht und bereits teilweise eingezäunt. Für die Zukunft stehen weitere Umbaumaßnahmen auf dem Plan, um auch Veranstaltungen wie den überregionalen Tag des Hundes oder Prüfungen im Hundesportbereich anbieten zu können.

Natürlich soll auch eine Eröffnungsfeier nicht in Vergessenheit geraten. Diese ist für das Frühjahr 2023 geplant. Neugierige und Interessierte sind jedoch bereits jetzt jederzeit herzlich dazu eingeladen, dem Verein zu den Trainingszeiten oder bei den Arbeitseinsätzen einen Besuch abzustatten.

Bei Fragen steht der Verein gerne jederzeit unter vorstand@hundesportfreunde-harz.de oder auf den Social Media Kanälen zur Verfügung.

