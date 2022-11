VdK Bad Sachsa bestätigt Vorstand

Nach drei Jahren Pandemie-bedingter Pause hatte der VdK-Ortsverband Bad Sachsa jetzt wieder zu seiner Jahreshauptversammlung eingeladen, in dessen Fokus die Wahl des Vorstandes sowie Ehrungen standen. Bei der Vorstandswahl wurden der Vorsitzende Joachim Becker und die Schriftführerin Regina Dünckmann in ihren Ämtern bestätigt. Als neuer Kassierer wurden Ingo Ehlert, als Beisitzer Christine und Horst Demmer und als Kassenprüferinnen Ursula Vollmer und Carla Schneiter gewählt.

Aus ihren Ämtern ausgeschieden waren zuvor das Vorstandsmitglied Werner Vollmer und Kassenprüferin Anita Krone. Ihnen dankte die Versammlung für ihr ehrenamtliches Engagement mit einem kleinen Präsent.

Weitere zehn Mitglieder erklärten sich bereit, den Vorstand als Delegierte zu unterstützen.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft im VdK – unter anderem für 25 und zehn Jahre – ehrte Vorsitzender Joachim Becker vier der Anwesenden. Weiteren 23 Jubilaren werden Urkunden, Ehrennadeln und kleine Präsente zugeschickt.

Mehr als 100.000 Mitglieder im Landesverband

Becker informierte die Versammlung darüber, dass die Mitgliederzahlen in allen Verbandsstufen gestiegen sei – im Landesverband habe man derweil die Grenze von 100.000 Mitgliedern überschritten. Im Ortsverband Bad Sachsa selbst sei die Mitgliederzahl auf über 240 gestiegen. Leider seien in den vergangenen drei Jahren zehn Mitglieder verstorben, so Becker. Ihnen wurde in einer Schweigeminute gedacht.

Dass der Ortsverein zahlenmäßig gewachsen sei, merkte man auch an der Teilnehmerzahl während der Versammlung – aufgrund der großen Resonanz musste die Versammlung in die größeren Räume der Gaststätte Fannys umziehen. Trotz der Mitgliederstärke bezeichnete Becker in seinem Bericht die schwankenden Teilnehmerzahlen an den Klönnachmittagen als bedauerlich. Er vermutete die Gründe dafür aber – ebenso wie die für die ausgefallenen VdK-Ehrenamtsseminare – bei der Corona-Pandemie.

Gleichbleibender Kontostand trotz Spenden durch den Verein

Ferner teilte Becker mit, dass der Vorstand bei einem Treffen verschiedener Vereine mit der regionalen Koordinationsstelle in Osterode und beim Besuch des Kreisverbandstages in Göttingen wichtige Kontakte geknüpft habe und nun Absprachen zur besseren Zusammenarbeit getroffen werden können.

Der Kassenbericht wies trotz Spenden für die Ahr-Opfer, den Lions Club-Adventskalender und anderer Ausgaben und Anschaffungen insgesamt einen gleichbleibenden Kontostand aus.

Abschließend warb Becker für die Beteiligung an einer privaten Müllsammelaktion im Frühjahr und ermunterte die Anwesenden ihre Freunde und Angehörigen zum Ausfüllen von Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht zu bewegen. Ausführliche Vorlagen dazu sind beim VdK erhältlich.