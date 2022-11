Bad Sachsa. Die Stadtwerke Bad Sachsa GmbH hat die öffentliche Ladesäule an der Marktstraße wieder in Betrieb genommen – nun mit Bezahlsystem.

Die öffentliche Ladesäule an der Marktstraße 66 in Bad Sachsa ist wieder in Betrieb. Nach der Umrüstung auf das Bezahlsystem und den rechtlichen Prüfungen ging die Ladesäule jetzt wieder an das Netz. Eigentümerin ist die Stadtwerke Bad Sachsa GmbH.

Die Stromtankstelle wird von den Stadtwerken Bad Sachsa GmbH mit Ökostrom betrieben und ist mit zwei Ladepunkten mit jeweils elf Kilowatt ausgestattet, an denen jeweils zwei E-Autos oder zwei E-Motorräder gleichzeitig laden können. Ein Ladepunkt wird für den Opel Mokka-e reserviert sein, den die Stadtwerke Bad Sachsa ab sofort im Rahmen des E-Car-Sharings verleihen. Als einer von 14 Projektpartnern der „Ein Harz“-Initiative übernehmen sie für den Standort in der Markstraße den Verleih und die Abrechnung sowie die Wartung und Reinigung des E-Autos.

Rund 45 Euro am Tag

Der vollelektrische Opel Mokka-e, Gewinner des goldenen Lenkrads 2021, fährt emissionsfrei bis zu 338 Kilometer am Stück. Für die Fahrzeugnutzung ist ein Mietpreis und eine Kilometerpauschale zu entrichten. Bei einen Tagesausflug mit dem Opel Mokka-e sind das rund 45 Euro. Der Treibstoff ist inklusive. Im Vergleich dazu kostet ein Mietwagen mit Benzinantrieb in der Kompaktklasse, zum Beispiel der VW Golf, allein rund 110 Euro pro Tag. Hinzu kommen die Kraftstoffkosten, erklären die Verantwortlichen. „Auch ohne eigenes Auto bzw. Zweit- oder Drittwagen sollen die Menschen in unserer Region flexibel mobil sein“, erklärt Geschäftsführer Stefan Lummer das Engagement der Stadtwerke Bad Sachsa. „Mit dem E-Car-Sharing kann man bei Bedarf auf ein Auto zugreifen, ohne dauerhaft die Kosten für Steuern, Versicherung, Verschleiß und Kraftstoff tragen zu müssen.“

Der Mokka-e kann mit der Regio.Mobil-App gebucht werden. Nach der Registrierung stehen dem Nutzer zudem alle Car-Sharing-Angebote der „Ein Harz“-Initiative zur Verfügung. Dazu gehören zurzeit Standorte in Bovenden, Clausthal, Duderstadt, Einbeck, Goslar, Hahnenklee, Halberstadt, Northeim, St. Andreasberg und Wernigerode.