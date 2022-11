Kirchengemeinde Walkenried informiert über Oikocredit

Die ev. Kirchengemeinde lädt herzlich ein zu einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 22. November um 19 Uhr in das Gemeindehaus Walkenried, Pfarrplatz 6. Oikocredit ist eine globale genossenschaftliche Bewegung, die es schon seit 1975 gibt und der inzwischen weltweit über 57000 AnlegerInnen rund eine Milliarde Euro anvertraut haben. Gemeinsam ist allen die Vision einer gerechteren Weltgemeinschaft, in der alle Menschen ihr Leben in Würde gestalten können. Dazu hilft ein einfaches Prinzip: Investieren in Menschen, das ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Welt selbst ein bisschen besser zu machen. Wirtschaftlich benachteiligte Menschen können sich von Oikocredit Geld ausleihen, um ihre Lebenssituation zu verbessern, bekommen Beratung und Schulungen für nachhaltige Entwicklung.

Die Anleger erhalten die Chance auf eine Dividende und ermöglichen gleichzeitig Menschen, ihre Lebensumstände zu verbessern.

Wer sind die Partner von Oikocredit, wie werden sie ausgewählt und wie kann die soziale Wirkung eigentlich gemessen werden? Diese und alle weiteren Fragen beantwortet Franziska Dickschen vom Oikocredit Förderkreis Niedersachsen-Bremen e.V. an diesem Abend. Die Kirchengemeinde freut sich auf alle Interessierten!