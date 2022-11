Ellrich. Corona- und Energiekrise: Hebamme Kristin Becker aus Ellrich präsentiert eine Rechnung, die nicht aufgeht. So massiv ist das Problem.

Eine Hebamme tastet in ihrer Praxis den Bauch einer schwangeren Frau ab. In Zeiten von steigenden Energie- und Heizkosten ein Problem, dass laut Hebamme Kristin Becker aus Ellrich nicht angegangen wird.

Hebammen im Südharz Hebamme im Dilemma: Frieren in der Praxis oder ein Onlinekurs

Manches lässt sich nicht verschieben in bessere, virus- oder krisenfreie Zeiten: Geburten zum Beispiel. Hebammen begleiten Schwangere, Gebärende und dann die Mütter mit ihren Neugeborenen dabei in einer sehr sensiblen Lebensphase. Und auch ohne die Corona-Pandemie war der Mangel an Hebammen bereits deutschlandweit groß, doch mit der Energiekrise jetzt werden manche Probleme für die Helferinnen sogar noch verstärkt.

Kristin Becker aus Ellrich ist dabei Hebamme aus Leidenschaft, doch sie präsentiert eine Rechnung, die im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr aufgeht. Ihre bittere Bilanz: 7,96 Euro verdient eine Hebamme pro Stunde pro Teilnehmerin an einem Geburtsvorbereitungskurs- oder Rückbildungskurs. Bedenkt man, dass gerade erst zum 1. Oktober der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben wurde, ein Hohn. Und genau aus diesem Grund macht Kristine Becker, die eine eigene Praxis betreibt, sich Luft.

Beiträge haben sich seit dem Jahr 2018 nicht verändert

In ihrem Musterrechnungsbeispiel geht sie von einem Rückbildungskurs mit maximal zehn Frauen aus. Eine Kurseinheit dauert 1 Stunde und 15 Minuten. Das macht 99,50 Euro – brutto wohlgemerkt. Davon finanziert die Hebamme die Raummiete, die Nebenkosten, ihre Versicherungen und ihren Lebensunterhalt. „Seit dem Jahr 2018 hat sich an diesem Betrag nichts geändert.“

Hebamme Kristin Becker. Foto: Privat

So weit, so schlecht – denn mehrere Probleme kämen hinzu, zum einen die Corona-Pandemie. „Die geltenden Bestimmungen zum Schutz vor einer Ansteckung implizieren oftmals eine Reduktion der Teilnehmerzahl, um den nötigen Mindestabstand zu gewährleisten.“ Der Verdienst wird also noch weniger.

Räume müssen für Mutter und Baby bei Kursen geheizt werden

Zum anderen kommen aktuell noch die explodierenden Energiekosten und der nahende Winter hinzu. „Die Außentemperaturen sinken, was ein Heizen der Räumlichkeiten unumgänglich macht, wenn sich die Kursteilnehmer – oftmals sind die Babys beim Rückbildungskurs anwesend – wohlfühlen sollen.“

Natürlich gebe es die Möglichkeit, die Kurse online anzubieten, was Kristin Becker in der Corona-Pandemie auch schon getan hat. Eigens ein kleines Studio hatte sie sich dafür eingerichtet, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung Anfang Januar 2021 berichtete.

Dadurch könne sich die Hebamme die Miete und die Nebenkosten sparen. „Leider zu Lasten der sozialen Interaktionen, von denen die Kurse natürlich auch leben.“

Krankenkassen erlauben für Online-Kurse nur bestimmte Tools

Erschwerend komme hinzu, dass der Spitzenverband der Krankenkassen nur noch bestimmte Tools für die Durchführung der Onlinekurse zulasse. „Diese Tools stecken noch in den Kinderschuhen, sind qualitativ also nicht so hochwertig, wie jene von bekannten Anbietern und im Vergleich auch noch teuer“, fasst Kristin Becker zusammen.

„Wir haben also die berühmte Wahl zwischen Pest und Cholera: Live-Kurse geben mit geringer Teilnehmeranzahl in ungeheizten Räumen, damit sich das Ganze für die Hebamme noch halbwegs rechnet. Oder ein aufgrund technischer Voraussetzungen qualitativ nicht zufriedenstellender Onlinekurs mit eingeschränktem sozialem Austausch und fehlender Möglichkeit der Korrektur durch die Hebamme.“

Gebührenvereinbarung soll sich ändern – aber wann?

Es gebe zwar Anzeichen, dass sich die sogenannte Hebammengebührenvereinbarung im Jahr 2023 ändern könne, nur das Wann sei fraglich.

„Bis dahin leben wir einfach weiter von Luft und Liebe und hoffen das Beste“, fasst Hebamme Kristin Becker mit Galgenhumor zusammen.