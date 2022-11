Tettenborn. Geburtstagsparty, Kreisverbandsschau und Neustart nach Corona in einem: der Geflügelzuchtverein Tettenborn feiert am 12. und 13. November im DGH.

Geflügelschau im Südharz 75 Jahre Geflügelzucht in Tettenborn: So wird gefeiert

Richtig posieren, dass passende Federkleid haben, Standards erfüllen – und all das mit der Hoffnung verbunden, auf der Wertungskarte das „V“ für vorzüglich vorzufinden: Am Wochenende 12. Und 13. November dreht sich im Dorfgemeinschaftshaus in Tettenborn alles um das Thema Geflügel. Dort, wo jüngst noch bei der Party „Tettenborn tanzt“ gefeiert wurde, stehen für zwei Tage Hühner, Tauben, Enten oder Gänse im Fokus. Und dabei ist die Kreisverbands-Rassegeflügelschau, zu der der Rassegeflügelzuchtverein Tettenborn einlädt, keines eine alltägliche.

In ihrem Rahmen feiern die Mitglieder des Vereins mit Zuchtfreunden aus anderen Vereinen und Verbänden sowie Gästen das 75-jährige Bestehen ihres Vereins. Der Vereinsvorsitzende Burkhard Starke freut sich auf die Ausstellung, wie auch seine Mitglieder nicht nur aufgrund des Jubiläums, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt.

Corona-Pandemie legt auch das Leben der Geflügelzüchter lahm

Sonst ist es immer mal wieder die Angst vor der Geflügelpest, die in der Vergangenheit auch in der Region dafür sorgte, dass Schauen abgesagt werden mussten, war es in den vergangen beiden Jahren die Corona-Pandemie, die wie überall das Vereinsleben und auch die Ausstellungen der Geflügelzüchter lahm legte.

Starke berichtet, dass andere Vereine in anderen Regionen zum Teil ihre Ausstellungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten hätten. „Das wäre nichts für uns“, betont er. Denn es geht um mehr, wie das reine Bewerten der Tiere durch die Preisrichter. Eine Geflügelausstellung ist auch die Option zu schauen, wie es anderen Züchtern geht, was für neue Rassen vielleicht gezogen werden – und natürlich soll beim Fachsimpeln die Geselligkeit gepflegt werden.

Blickfang: Viele große Hühner werden gezeigt

Erst Recht, wenn wie am 12. Und 13. November gleichzeitig mit dem 75. Geburtstag ein so wichtiges Datum in der Geschichte des Vereins zelebriert werden kann. Stolz macht Burkhard Starke dabei, dass 242 Tiere von insgesamt 24 Züchterinnen und Züchtern präsentiert werden. „Das ist eine gute Zahl, bedenkt man die schlechten Rahmenbedingungen der vergangenen Jahre.“ Überrascht ist er dabei, dass es im Dorfgemeinschaftshaus Tettenborn speziell eine große Anzahl an großen Hühnern zu sehen geben wird. In der Vergangenheit waren die kleinen Hühner eher im Trend, „das scheint sich umgekehrt zu haben“. Aus seiner Sicht nicht zum Nachteil, „denn die großen Hühner sind schon ein Blickfang“. Aber auch bei den Rassen selbst freut der passionierte Geflügelzüchter sich, dass einige alte Rassen gezeigt werden.

Eine Bewertungskarte mit dem begehrten „V“. Foto: Thorsten Berthold / HK-Archiv

„Man darf nicht vergessen: ohne engagierte Züchter würden diese Rassen aussterben, wir pflegen somit ein wichtiges Erbe.“ Und Burkhard Starke muss es wissen: bereits seit dem Jahr 1990 steht er ununterbrochen an der Spitze des Geflügelzüchtervereins in Tettenborn.

Die Anfänge des Vereins aus Tettenborn

Angefangen hat alles im Jahr 1947. Schmiedemeister Friedrich Bergmann wurde in der Gründungsversammlung zum ersten Vorsitzenden gewählt. Schriftführer wurde Willi Bergmann, Kassierer Alwin Müller. Neben dem Trio gehörten noch zwölf Männer zu den Gründungsmitgliedern.

Im Jahr 1949 erfolgte der Anschluss der Tettenborner an den Kreisverband Südharz und nur ein Jahr später fand bereits damaligen im Vereinslokal „Deutsche Eiche“ die erste Kreisverbandsschau statt. Nach Bergmann lenkten Horst Woyda (1967-1980) und Jürgen Höfer (1980-1990) die Geschicke des Vereins, ehe Burkhard Starke übernahm.

Sechs Jungzüchter dabei

In der Zwischenzeit hatte der Verein auch viele Kreisverbandsschauen ausgerichtet, eine besonders große natürlich zu den 25- und 50-jährigen Bestehen in den Jahren 1972 bzw. 1997.

Für das Führungsteam um Burkhardt Starke, zu dem aktuell der 2. Vorsitzende und Jugendobmann Thomas Bock, Schriftführer Carsten Bokelmann und Kassierer Dirk Bock gehören, ist die Ausrichtung einer solchen Schau kein großes Problem. Mit Terminen in den Jahren 2010, 2012, 2014 und 2017 sind die Mitglieder wahrlich geübt.

Zudem wurden in der Vergangenheit auch immer wieder Kreisverbandstierbesprechungen oder Schulungen im DGH Tettenborn durch den Verein abgehalten.

Deutschen Meistertitel erhalten

Schlagkräftig ist der Verein dafür allemal: 43 Mitglieder gehören ihm derzeit an, darunter sechs Jugendliche. In Zeiten, in denen viele Geflügelzuchtvereine über Nachwuchssorgen klagen, ein guter Wert. Auch die Bandbreite der Zucht ist groß: Zwei Gänse-, vier Hühner-, sechs Zwerghuhn-, und 13 Taubenrassen werden gezüchtet – und das mit Erfolg über die Orts-, Kreis- oder gar Landesgrenzen hinaus. Jungzüchter Cedric Bock konnte bei der Deutschen Rassetaubenschau in Leipzig im Jahr 2019 mit seinen Voorburger Schildkröpfen sogar die Deutsche Meisterschaft erringen.

Für das Wochenende 12. und 13. November freut man sich aber erst einmal darauf, vor Ort im Südharz das Hobby Geflügelzucht präsentieren zu können. Geöffnet ist die Ausstellung am Samstag, 12. November, von 10.30 bis 17 Uhr sowie am Sonntag, 13. November, von 10 bis 15 Uhr. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Hintergrund

Zu den 13 Kreisverbänden des Landesverbands Hannoverscher Geflügelzüchter werden ca. 9.000 Mitglieder, darunter 900 Jugendliche betreut.

Es gibt 300 Tauben-, 100 Hühner-, 90 Zwerghuhn-, 14 Gänse- und 20 Entenrassen, sowie Puten und Perlhühner die gezüchtet werden.

Weitere Informationen unter www.lvh-rassegefluegel.de