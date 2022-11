Ob Glockenturm oder Tennishalle: THW Jugend räumt in Wieda auf

42 Kinder, Jugendliche und Betreuer des THW Landesverbandes Niedersachsen/Bremen waren zu Einsätzen in Wieda und Umgebung angereist. Die Arbeitseinsätze fanden in verschiedenen Forstrevieren, an den Gewässern des Bode-Zorge-Verbands und im Kurpark an der Tennishallesowie im Umfeld des Glockturms statt. Mit dem Einsatz wurde der weiteren Verbuschung entgegengewirkt.

Helfer sind mit großem Einsatz dabei

„Mit großer Motivation und Ausdauer wurden die Arbeitseinsätze absolviert und die jungen Helfer hatten sichtlich Freunde an der Arbeit“, resümierte Ortsbürgermeister Klaus-Erwin Gröger. Einige der Helfer waren bereits zum wiederholten Male in Wieda, so dass die Abläufe für sie beinahe routinemäßig verliefen. Bei der täglichen Freizeit am Nachmittag wurde der Harzaufenthalt mit Aktivitäten wie einer Brockenwanderung oder dem Schwimmbadbesuch abgerundet.

Lesen Sie auch: So planen Walkenried und Bad Sachsa ihren Weg aus der Energiekrise

„Seit fast 30 Jahren besteht die Verbindung zwischen dem THW Landesverband Niedersachsen/Bremen und dieser Region“, sagte Revierförster Jörg Helmker beim Abschlusstreffen auf dem Wiedaer Grillplatz, zu dem die Gemeinde Walkenried und der Bode-Zorge-Verband die Gäste als Dank eingeladen hatte. Die Vorbereitungen dazu trafen Gröger und Roland Müller, Bürgerverein Wieda, sowie einige Helfer. Kuchen und Salate wurden von den Bürgern gespendet.

Seit 20 Jahren regelmäßig in der Region zu Gast

Seit 20 Jahren wird regelmäßig ein Teil der Arbeitseinsätze der THW Jugend für Wieda erbracht. So hat sich das THW seit Jahren bei ihren Aufenthalten in den Räumlichkeiten der Alten Schule eingerichtet und sich schon ein wenig Zuhause gefühlt. Die gewohnte Unterbringung wurde in den letzten Jahren seitens der Verwaltung untersagt, so dass die Jugendlichen in Tettenborn, Osterode oder Lauterberg Quartier bezogen. Bürgermeister Lars Deiters dankte den Jugendlichen und versprach, dass im kommenden Jahr die Unterbringung aller Helfer in Wieda gesichert sei.

Lesen Sie auch: Nachfolger dringend gesucht: Café in Wieda schließt Ende 2022

Bürgermeister Gröger dankte für die „großartigen und vorbildlichen Arbeitseinsätze“ und wünschte der THW-Jugend weiterhin viel Spaß und Erfolg bei allen Vorbereitungen für ihre Hilfseinsätze.