Von Bad Sachsa aus psychisch Kranken in Bosnien helfen

Bad Sachsa. Initiative für zurückgekehrte Flüchtlinge Bad Sachsa will psychisch Kranke in Bosnien unterstützen und sammelt Spenden. So kann die Hilfe erfolgen.

Die Initiative für zurückgekehrte Flüchtlinge Bad Sachsa (IF), gemeinnütziger Verein, führt derzeit ein Projekt in Modrica in Bosnien und Herzegowina durch zur Verbesserung der ambulanten Versorgung von psychisch Kranken. Das Projekt wird gefördert von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), diese wiederum finanziert vom Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit. Darüber informieren die Verantwortlichen der IF um die Vorsitzende Dr. Karin Hesse-Lehmann. Im Rahmen dieses Projektes sei vorgesehen, Kontakt zu den Mitarbeitern der dortigen psychiatrischen Klinik zur Behandlung von psychisch Kranken aufzubauen und dauerhaft durch Besuche und Video-Konferenzen in Kontakt zu bleiben.

Nach dem letzten Bosnien-Besuch der Vereinsmitglieder im Februar dieses Jahres ist ein Artikel über das Projekt in der bosnischen Fachzeitschrift „medici.com“ erschienen – mit Fotos von dem Zusammentreffen in der psychiatrischen Klinik in Modrica und bei einem Schweizer Projekt in Banja Luka, der Hauptstadt der Serbischen Republik in Bosnien.

Gründung von Selbsthilfegruppen

Ein Projektziel ist die Gründung von Selbsthilfegruppen, ein weiteres die Unterstützung bei der Alltagsbewältigung zur Vorbereitung auf Entlassung aus der Klinik und Nachbetreuung durch Besuche bei den Patienten zu Hause.

Die Umsetzung des Projekts wird erarbeitet durch regelmäßigen gemeinsamen Austausch, da sich die Situation in Bosnien zur deutschen unterscheide, heißt es dazu vonseiten der Initiative. Problematisch sei weiterhin die Ausgrenzung von psychisch Kranken und die Überzeugung der Patienten, dass ausschließlich medizinische Behandlung zur Besserung beitragen kann. Die Betroffenen hätten wenig Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Wenig Fachärzte

„Bei unserer Reise haben wir mit Patienten, die schon lange, seit bis zu zehn Jahren, in der psychiatrischen Klinik leben, Mitarbeitern der Klinik sowie mit Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung gesprochen – über erste Schritte, die ambulante Versorgung zu verbessern“, erklärt Dr. Karin Hesse-Lehmann. Bisher gebe es zwei Psychiater, eine Psychologin und zwei Ergotherapeuten für 40.000 Einwohner.

Die IF-Mitglieder bei einer Informationsveranstaltung mit Patienten und Mitarbeitern der Klinik in Modrica. Foto: Initiative für zurückgekehrte Flüchtlinge Bad Sachsa / Verein IF

Geplant seien zwei Selbsthilfegruppen. Drei Patienten hätten bereits eine Schulung dazu mitgemacht und gelernt, über ihre Krankheit zu sprechen. Sie sollen ein Vorbild für andere werden, um gegenseitigen Austausch und Unterstützung anzustoßen. Ferner solle ein ambulanter aufsuchender Dienst eingerichtet werden – um Patienten auf ihre Entlassung vorzubereiten und sie im Anschluss daran bei Alltagsangelegenheiten zu unterstützen. „Viele Patienten sehen dies als Hürde. Sie sind nach ihrer langjährigen stationären Behandlung auf sich gestellt, haben Ängste“, weiß Dr. Hesse-Lehmann.

Sensibilisierung erhöhen

Zur Sensibilisierung für frühzeitiges Erkennen einer sowie über den richtigen Umgang mit psychischen Erkrankungen hatten die Mitglieder der IF zu einer Informationsveranstaltung an einer Schule mit Lehrkräften und Schülern im Alter von 15 bis 17 Jahren eingeladen. „Dies soll zum Abbau von Vorurteilen beitragen und hatte hohe Resonanz“, so die Vorsitzende.

Die Initiative für zurückgekehrte Flüchtlinge Bad Sachsa fungiert als Träger dieses Projektes und plant, sich weiterhin für die Unterstützung psychisch Kranker in Bosnien zu engagieren. Ferner unterstützt die IF auch Einrichtungen in der Ukraine sowie Flüchtlinge im Asylverfahren, etwa bei der Integration. Auch bieten die Mitglieder Übersetzungshilfe und Unterstützung an, wenn es darum geht, juristische Angelegenheiten zu verstehen. Sie wollen den Flüchtlingen durch aktive Integration helfen, wieder eine Lebensperspektive zu finden.

Spenden und weitere Informationen

Spenden für die Umsetzung der Projekte nimmt die gemeinnützige Initiative für zurückgekehrte Flüchtlinge Bad Sachsa, Steuer-Nr. 35/274/00186, auf dem Konto bei der Sparkasse Osterode am Harz, IBAN DE69 2635 1015 000 0013 037, BIC NOLADE21HZB, entgegen.

Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden, deren Gültigkeit im Ausland muss dort allerdings selbstständig geprüft werden.

Sachspenden werden nach Rücksprache entgegengenommen.

Für weitere Fragen und Auskünfte steht die Vorsitzende Dr. Karin Hesse-Lehmann aus Bad Sachsa unter Telefon 05523/2836 oder per E-Mail an mail@karinhesse.com zur Verfügung.

Weitere Informationen gibt es unter www.initiative-für-zurückgekehrte-flüchtlinge.de.