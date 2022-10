Neue Öffnungszeiten für Tourist-Infos Bad Sachsa und Walkenried

Am 31. Oktober haben die Tourist-InformationenZorge sowie Bad Sachsa geschlossen. Die Tourist-Information Walkenried hat indes von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Zudem gelten ab November in Bad Sachsa und Walkenried neue Öffnungszeiten. Diese sind in Bad Sachsa montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 16 Uhr sowie mittwochs von 10 bis 13 Uhr. Samstags und sonntags bleibt die Tourist-Information in Bad Sachsa geschlossen.

Die neuen Öffnungszeiten in Walkenried sind jeweils mittwochs bis freitags von 10 bis 15 Uhr. Montag, Dienstag, Samstag und Sonntag bleibt die Tourist-Information in Walkenried geschlossen.