Mitarbeiter frustriert: Probleme mit der Post auch im Südharz

Bad Sachsa. Corona und Personalmangel sorgen auch in Bad Sachsa und Walkenried für Probleme bei der Zustellung von Briefen und Paketen. So ist die Lage.

Ein Paketzusteller sortiert und räumt in einer Zustellbasis von Deutsche Post DHL Pakete in ein Zustellfahrzeug. Aufgrund von Coronafällen und Personalmangel ist die Zustellung auch im Südharz unregelmäßig (Symbolbild).

Die Post kommt, oder doch nicht? Nicht nur im Raum Osterode und Bad Grund stellen sich die Menschen seit Wochen eben diese Frage, berichten von Problemen bei der Zustellung von Briefen und Paketen – auch im Südharz berichten die Menschen unserer Zeitung von steten Unregelmäßigkeiten. Vor allem in der Gemeinde Walkenried kommen zum Teil tageweise keine Briefe oder Pakete bei den Einwohnern an.

Frust auch beim Personal

Ein Zustand, der auch die Belegschaft frustriert. Eine in der Zustellung tätige Person ließ dies jüngst auch durchblicken. Beim Ausliefern von Paketen äußerte diese gegenüber einem Einwohner im Südharz, dass unklar sei, wann das nächste Mal Briefe ausgetragen würden. Auch sei unklar, wann der Zustand beim Austragen sich wieder bessere. Als Resultat äußerte die Person, dass es am besten sei, wenn sich die Einwohnerinnen und Einwohner bei der Bundesnetzagentur beschwerten.

Beim Arbeitgeber Post sind die Probleme natürlich bekannt. Allerdings sieht die Pressestelle, wie sie auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt, die Lage im Südharz etwas entspannter als im Bereich Osterode/Bad Grund. Dort hatten Artikel über Zustellprobleme, zuletzt vor vier Wochen, hohe Wellen geschlagen. Die Verantwortlichen betonen noch einmal, dass der Mangel an Arbeitskräften und auch die Corona-Infektionswelle auch an der Deutschen Post nicht spurlos vorbei gingen. „Wir verzeichnen – für diese Jahreszeit unerwartet – viele Krankheitsfälle.“

Zustellung zum Teil abgebrochen

So sei es in einzelnen Bezirken zu Unregelmäßigkeiten bei der Zustellung gekommen. Aufgrund der Personalengpässe müssten dann Teile von Zustelltouren auf andere Kolleg:innen umverteilt werden. Folglich könne es immer wieder mal vereinzelt zu Zustellabbrüchen kommen, nachdem Mitarbeitende ihre tägliche Höchstarbeitszeit erreicht hätten. Auf der Tour noch verbleibende Haushalte könnten dann nicht immer taggleich, sondern erst verspätet an den Folgetagen mit Post beliefert werden.

Gleichzeitig wird in der Stellungnahme erklärt, dass man weiterhin neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überall, so auch im Harz, suche und auch einstelle – insbesondere für den Bereich der Zustellung. „Wir bieten sehr gute Arbeitsbedingungen, feste Arbeitszeiten, Tariflöhne und Sozialversicherung. Das Gehalt ist pünktlich am 15. eines jeden Monats auf dem Konto und der Arbeitsplatz ist krisensicher“, betont man in der Stellungnahme ausdrücklich.

Entschuldigung bei den Kunden

„Wir möchten bei unseren Kundinnen und Kunden um Entschuldigung bitten, deren Sendungen nicht so schnell wie eigentlich gewohnt zugestellt werden konnten. Sie können jedoch versichert sein, dass sowohl unsere Betriebsleitung, als auch unsere Zustellkollegen vor Ort alles daran setzen, Sendungen so zügig wie möglich auszuliefern und Verzögerungen so gering wie möglich zu halten“, heißt es aus der Pressestelle.