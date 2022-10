DGB in Bad Lauterberg: Mindestlohn-Erhöhung steht im Fokus

Der gesetzliche Mindestlohn und Fragen rund um diesen standen im Fokus der jüngsten Sitzung des DGB-Ortsverbandes Bad Lauterberg. So wurden Fragen zur Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns beantwortet. „Der Mindestlohn hat sich mit Wirkung vom 1. Oktober diesen Jahres erhöht und beträgt nunmehr pro Arbeitsstunde 12 Euro“, erklärte der DGB-Ortsverbandsvorsitzende Klaus Richard Behling eingangs.

Forderung der Gewerkschaften umgesetzt

Er verwies darauf, dass dies eine immerwährend gewerkschaftliche Forderung sei, die jetzt auch gesetzlich umgesetzt wurde. Der DGB hatte bundesweit an mehr als 230 Bahnhöfen und Marktplätzen darauf aufmerksam gemacht. „Angesichts der weiterhin steigenden Preise für Lebensmittel und Energie ist er schon jetzt nicht ausreichend, trotzdem ist man über die Erhöhung seitens des DGB und seiner Einzelgewerkschaften erfreut“, stellte Behling fest.

Der Mindestlohn habe sich, seit seiner Einführung im Jahr 2015 stetig weiterentwickelt. „Trotzdem gibt es noch immer Ausnahmen. So sind Langzeitarbeitslose während der ersten sechs Monate innerhalb einer neuen Beschäftigung, nach Beendigung der Arbeitslosigkeit, Praktikant*innen bis zu einem gewissen Zeitraum, Jugendliche in einer Einstiegsqualifizierung und Personen in einer ehrenamtlichen Tätigkeit, weiterhin vom Mindestlohn ausgeschlossen.“

Löhne steigen auch in weiteren Branchen an

Behling berichtete weiter, dass es, abgekoppelt vom gesetzlichen Mindestlohn, in bestimmten Berufsgruppen höhere Mindestlohnsätze gibt und nannte hier beispielhaft den neuen, branchenspezifischen Mindestlohn in der Pflegebranche. Für Assistenzkräfte sei dieser seit dem 1. September auf 13,70 Euro und für Pflegefachkräfte auf 15,40 Euro gestiegen. Im Jahr 2023 seien hier weitere Erhöhungen zu erwarten. Abschließend stellte er fest, dass es sich hier tatsächlich um Mindestlöhne handelt. Sicherlich gebe es auch Arbeitgeber, welche von sich aus einen höheren Lohn bezahlen.

Im zweiten Teil der Veranstaltung konnte der Gewerkschaftler Hubert Gralla für über sechzigjährige Gewerkschaftsmitgliedschaft geehrt werden. Er ist Mitglied in der IG BCE. Der in Bad Lauterberg wohnhafte und in Salzgitter geborene Gralla begann seine berufliche Karriere im Bergbau und blieb diesem bis zu seinem Ruhestand treu. Begonnen hat er seinen beruflichen Weg, nach der Ausbildung zum Bergmann, als Knappe im Bergbau, dann als Hauer und wurde später Steiger und leitender Steiger einer Schachtanlage. Seine beruflichen Verwendungsorte waren Schachtanlagen in Loberg/Dinslaken und Niederberg bei Neukirchen/Vluyn. Vor Jahrzehnten fand er sein persönliches Domizil in Bad Lauterberg. Auch hier gab es noch Bergbau.