Kneipp-Verein Bad Lauterberg: Wegewart will aufhören

Bauzäune stehen im kleinen Kurpark vor dem Bad Lauterberger Rathaus. Sie grenzen fünf in den Boden eingelassene Plattformen ein, auf denen demnächst Kneipp-Säulen errichtet werden sollen. „Die Säulen sollen den Gast auf Kneipp einstimmen“, erklärt Owe Hönck, der Vorsitzende des Kneipp-Vereins in Bad Lauterberg.

Mehr Kneipp-Präsenz, das war eine der Bedingungen, die die Rezertifizierungskommission an die Stadt stellte. Daher kommen weitere Säulen an das Armbad, den Kneipp-Gedenkstein, die Köhlerhütte und die Wassertretstelle am Tennisplatz, berichtet Hönck. Auch dort seien die Fundamente schon im Boden zu sehen. Der Vorsitzende freut sich bei der Jahreshauptversammlung des Kneipp-Vereins insbesondere darüber, dass sein Verein Text und Gestaltung maßgeblich mitgestaltet hat.

Außerdem ist der Verein dabei, die Kneipp-Übungswege neu zu beschildern. In der Vergangenheit gab es davon zwölf, die jeweils ein Tier als Symbol hatten. Dieses System hielten die Vereinsmitglieder für veraltet. Wegewart Jürgen Heidelberg hat im Kurpark bereits einen Weg neu beschildert.

Heidelberg nutzt die Versammlung dazu, seinen Rücktritt als Wegewart anzukündigen. Er sei im vergangenen Jahr an seine gesundheitlichen Grenzen gestoßen. Nächstes Jahr wolle er noch durchziehen, um die Beschilderung der Übungswege im Kurpark fertigzustellen. Fritz Jentzsch, der sich um den Kräutergarten am Haus des Gastes kümmert, will in drei Jahren noch sein 20-jähriges Jubiläum voll machen.

Zu den Aufgaben des Wegewarts gehört neben der Pflege der Wege auch die der Wassertretstellen. Da der Verein kein Fahrzeug dafür mehr zu Verfügung hat und sich ein städtisches Auto nur zwei Mal pro Woche ausleihen darf, hat der Verein zuletzt auf die Unterstützung von außenstehenden Helfern gesetzt.