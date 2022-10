Feuerwehr im Einsatz: Fassade an Wohnhaus in Zorge brennt

Sirenen schreckten die Einwohner in Walkenried, Wieda und Zorge am Mittag des 11. Oktober auf. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus allen drei Orten wurden von der Leitstelle in Göttingen zu einem Schwelbrand an einem Einfamilienhaus in Zorge gerufen. An der Außenfassade des Wohnhauses war ein Balken aus unbekannten Gründen in Brand geraten.

Eigentümerin versucht mit Gartenschlauch zu löschen

Die Eigentümerin hatte noch versucht mit einem Gartenschlauch die Flammen zu löschen, es gelang ihr aber nicht. Knapp 30 Einsatzkräfte aus allen drei Orten waren aber schnell vor Ort. Diese öffneten einen Teil der Außenfassade und löschten die Flammen ab.

Verletzt wurde bei die Einsatz niemand, die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Gegen 13 Uhr konnten die Feuerwehrmitglieder wieder in ihre Depots abrücken.