Gerlinde und Peppi Kurz aus Sachsa feiern diamantene Hochzeit

Ihr ehemaliges Geschäft ist heute im Südharz bestens bekannt, ihre Leistungen in der Musik und im Sport in ganz Deutschland bemerkenswert: am 12. Oktober aber steht ein Datum im Fokus, dass Gerlinde und Josef „Peppi“ Kurz aus Bad Sachsa allein miteinander verbindet. Bad Sachsas berühmteste musikalische Tochter und Werbeträgerin, sowie ihr Ehemann und Lauflegende feiern das besondere Fest der diamantenen Hochzeit. 60 Jahre gehen die Südharzer bereits als Eheleute durch das Leben, wobei im Fall von Gerlinde und Peppi Kurz das wirklich wörtlich zu nehmen.

Allein 34 Jahre, von 1967 bis zum Jahr 2004 betrieben sie gemeinsam das „Haus der Geschenke“ in der Uffestadt. Parallel waren sie seit dem Jahr 1969 über viele Jahrzehnte gemeinsam mit den Töchtern Martina und Andrea als Kurz Familie in Deutschland und weiteren Ländern in Europa wie England oder Spanien – oftmals in Fernseh- und Radiosendungen zu sehen. Zuletzt im Jahr 2018 – zum 70-jährigen Bühnenjubiläum von Gerlinde Kurz gab es ein Gastspiel der Familie im Vitalpark.

Einer der erfolgreichsten Seniorenläufer aller Zeiten

Für Peppi Kurz hingegen war neben der Freude an der Musik und der gemeinsamen Arbeit vor allem das Laufen mehr wie nur eine Leidenschaft. Etwa 40.000 Runden hat er im Training seiner Karriere alleine durch das Kuckanstal gedreht – und das mit Erfolg: Viermaliger Vizeweltmeister, fünfmaliger Europameister und 35-facher Deutscher Meister – „Peppi“ Kurz zählt – obwohl er bereits vor 14 Jahren seine Wettkampfkarriere beendete, immer noch zu den erfolgreichsten Deutschen Seniorenläufern aller Zeiten.

Doch am 12. Oktober stehen nicht die Leistungen in der Musik oder im Sport im Fokus, sondern eben die Familie. Und hier freut sich das Ehepaar die Töchter und deren Ehemänner sowie die Enkelkinder im Südharz begrüßen zu können, was gar nicht so einfach ist: Spanien und Österreich – die Familie ist weit verteilt. Vor allem auf den Besuch von Tochter Andrea aus Spanien freuen sie sich, wird sie seit Beginn der Corona-Pandemie das erste Mal wieder in Bad Sachsa sein.

Im Schaufenster in Seesen entdeckt

Kennengelernt haben sich Gerlinde und Peppi Kurz im Jahr 1957 in Seesen: Der Bad Sachsaer entdeckte seine Gerlinde beim Gang mit Kollegen durch die Innenstadt, als sie in einem Schaufenster in einem Geschäft arbeitete. „Das ist ein tolles Mädchen habe ich gedacht“ – und so führte der Weg ein paar Mal am Geschäft vorbei, ehe er sie ansprach. Mit Erfolg: am 12. Oktober 1962 wurde geheiratet und seither sind sie ein Team.