TSV Bad Sachsa feiert den Tag des Sports

Auch wenn es beim Auf- und Abbau regnete – insgesamt konnten die Verantwortlichen des TSV Bad Sachsa sich beim „Tag des Sports“ über gute äußere Bedingungen und auch eine gute Resonanz freuen.

Neben Mitgliedern aus der Uffestadt und Umgebung waren sogar Gäste aus Lübeck angereist, um für das Sportabzeichen in den Bereichen Kraft, Schnelligkeit und Koordination Leistungswerte zu erwerben.

Urkunden überreicht

Zum Abschluss erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch den 2. Vorsitzenden des TSV, Ralf Stange, ihre wohlverdienten Urkunden sowie kleine Sachpreise.

Aber nicht nur das gab es: Die neue Dartscheibe wurde präsentiert und auch erfolgreich getestet. Wer also Interesse am regelmäßigen Dartspiel hat, kann sich gern an den Ralf Stange, 05523 303090, oder Sibylle Halbach, 05523-953888, wenden. Das Glücksrad wurde auch wieder begeistert und ausgiebig gedreht. Es gab tolle Preise zu gewinnen, die Monika Stange an die Kinder überreichte. Auch beim Kinderschminken herrschte reger Andrang. Tanja Krause, Denise Klingenhagen und Sandra Michaelsen verzauberten die Kinder mit den schönsten Wunschmotiven in schillernden Farben.

Ohne Helfer keine Veranstaltung

„Es freute uns alle sehr, dass unser Ehrenvorsitzender Wolfgang Becker uns überraschte. Auch er unterstützte uns mit seiner tatkräftigen Hilfe“, erklären die Vorstandsmitglieder, die auch allen anderen Helferinnen und Helfern für ihr Engagement danken. Ohne diese sei eine solche Veranstaltung nicht durchzuführen.