Rekord: 20 Teams starten bei der 22. Südharzer Schützenrallye

Mit einer Rekordbeteiligung von 20 Mannschaften, darunter fünf Teams aus dem Eichsfeld, fand am Tag der Deutschen Einheit die mittlerweile 22. Südharzer Schützenrallye statt. Nach der Pandemie-bedingten zweijährigen Pause zeigten sich die Organisatoren überwältigt von der großen Beteiligung. Sieger wurde mit einem Punkt Vorsprung (509) die Mannschaft SB Gieboldehausen in der Besetzung Angelina Völker, Ralf Völker, Jaqueline Volker und Markus Hirsch vor dem Team SV Neuhof 1.

Neuerungen im Angebot

Mit drei Neuerungen in den Disziplinen war der Wettkampf für alle Teams spannend. Für den Armbrust- und Bogensportverein Niedersachswerfen, der sich aufgelöst hatte, konnte als neuer Ausrichter der Schützenverein Limlingerode gewonnen werden. Elektronische Auswertungen kamen sowohl in Mackenrode als auch in Bad Lauterberg erstmalig zum Einsatz.

Die Akteure zeigten auf acht Schießstätten ihr Können, am Kontrollpunkt ihr Waffensachkundewissen und absolvieten zusätzlich noch eine Geschicklichkeitsprüfung. Nach dem Wettkampf blieb noch genug Zeit, um bei Oktoberfestbier und Haxen über das Erlebte zu diskutieren.

Die Ergebnisse im Überblick:

Mannschaftswertung: 1. SB Gieboldehausen (509 Punkte), 2. SV Neuhof 1 (508), 3. SV Ellrich (499), 4. SB Salza 2 (498), 5. SB Salza 1 (484), 6. SG Bad Lauterberg 1 (476), 7. SV Neuhof 2 (473), 8. SV Appenrode (464), 9. SV Seulingen mit 464, 10. SG Walkenried mit 455, 11. SV Seulingen 1 mit 448, 12. SV Mackenrode 1 mit 437, 13. SB Salza mit 436, 14. SG Bad Lauterberg 2 mit 435, 15. SV Neuhof Senioren mit 422, 16. SV Westerode 2 mit 421, 17 SV Westerode 3 mit 407, 18. SV Westerode 1 (404), 19. SV Mackenrode 2 (398), 20. SV Limlingerode (397).

Bester Einzelschütze (alle Disziplinen) wurde mit 474 Ringen Jens Geilhardt (SV Ellrich), vor Fabio Hartmann 473, SV Neuhof) und Bernd Wiegand (469, SG Bad Lauterberg). Jeweils beste Schützen in den einzelnen Disziplinen wurden: Bernd Wiegand (Luftpistole, SG Bad Lauterberg 44 Ring), Fabio Hartmann (Luftgewehr, SV Neuhof, 95 Ring), Ingo Schmeltzer, (KK, stehen aufgelegt, SV Mackenrode, 96 Ring), Jaqueline Völker (KK liegend, SB Gieboldehausen, 96 Ring), Jens Braune (KK-Sportpistole, SV Neuhof, 44), Marius Floß (LG-Biathlon, SV Neuhof, 50 Ring), Michael Floß (Armbrust, SV Neuhof, 41 Ring), Florian Hans (Jagdliches Schießen, SV Appenrode, 49), Anton Gaßmann (KK offene Visierung, SB Salza, 47).